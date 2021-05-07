撐暫撤疫苗專利 華府惹藥業反彈

盼增產助窮國 業界：癥結在原料供應

南非和印度去年10月在世貿提出，在疫情期間暫停新冠疫苗等相關醫療用品的知識產權，以促進向發展中國家轉讓技術和科學知識，擴大全球生產，獲近60個國家支持。戴琪稱新冠病毒疫情是全球衛生危機，非常時期需採取非常手段，華府為了結束疫情，決定支持暫時取消新冠疫苗的專利保護。消息公布後，主要疫苗製造商莫德納、BioNTech和諾瓦瓦克斯在紐約的收市股價下跌3%至6%。

須世貿164國共識 最快11月敲定

改變國際知識產權規則，須世貿全體164個成員國一致同意，但3月世貿會議上，美國仍與英國、歐盟和瑞士等反對取消新冠疫苗專利。戴琪表示，美國將積極參與世貿談判，敲定提案文本，但基於世貿需按共識作決定和議題複雜，料過程需時，又承諾華府會增加生產疫苗所需原材料。前白宮貿易官員威廉斯（Clete Willems）估計，最現實的目標是在11月底至12月初的世貿部長級會議達成協議，其間疫苗製造商有更多時間增加全球供應，減輕取消專利的壓力。有專家認為即使能達成共識，亦會較最初版本範圍更窄、時間更短。歐盟昨表示，準備好商討取消疫苗專利，法國總統馬克龍則支持拜登政府決定。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）稱華府承諾增加疫苗原材料產量很重要，又促美國除了支持製造商轉讓知識產權，亦應轉讓專有技術以緊急擴大全球產量。

廠商憂助長假貨 新技術轉讓中俄

反對的國家和藥廠主張，取消疫苗專利會削弱企業投資研發的動力。美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）主席烏布爾（Stephen Ubl）質疑，此舉會令公私營合作伙伴之間產生混亂，進一步削弱緊張的供應鏈，並助長假疫苗擴散，又憂慮會將美國創新技術拱手相讓「想損害美國在生物醫學界領先地位的國家」。早前有藥廠警告，暫時取消疫苗專利有機會將新技術轉讓中俄。國際製藥生產聯盟（IFPMA）亦稱，放棄專利是「對這個複雜問題簡單卻錯誤的答案」，政府應專注消除貿易障礙，並處理供應鏈樽頸和原材料短缺。

除了專利，原材料和技術亦是疫苗生產障礙，如輝瑞曾稱其疫苗所需的成分來自19個國家的供應商，生產過程需要極專門的設備和人員。生物技術產業組織（BIO）主席稱，放棄專利只是向窮國提供食譜，卻不包括所需材料、保障措施和龐大勞動力，「將興建廚房的藍圖交給他們，即使在最理想的條件亦需一年才能完成，這無助阻止危險的變種病毒出現」。西北大學經濟策略教授加思韋特（Craig Garthwaite）亦稱，新冠疫苗有別許多藥物，涉及複雜技術，沒有開發商協助或難以複製。

（紐約時報/金融時報/BBC/路透社）

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