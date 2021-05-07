港學者：中國崛起逆轉與俄差距 成合作挑戰

歐亞競合微妙 有效分工存疑

正如薩吉托夫所指，中俄關係並不強調意識形態，但在戰略利益上，莫斯科國立國際關係學院博士生王家豪形容，中俄合作最重要的戰略利益是「打破美國霸權」，構建多極世界秩序，令兩國利益獲更多保障。他形容在後冷戰位處「單極」的美國推動侵害中俄勢力範圍和核心利益的政策，例子包括北約東擴和華府干涉台港事務，因此中俄盼望聯手促成「『後西方』世界秩序」，以捍衛國家利益和保持外交獨立性。

王家豪年初跟教育大學學者羅金義發表新書《絲綢之路經濟帶，歐亞融合與俄羅斯復興》，書中以「權謀之合」描述中俄關係。

俄恐降級「小伙伴」 需謀他國同行

王解釋，中俄在地緣戰略利益有契合之處，但雙方於歐亞地區融合存在微妙競合關係，俄方「歐亞經濟聯盟」和中方「絲綢之路經濟帶」倡議同涉及中亞，雙方目前在該地區執行「非正式」分工——俄軍主導區域安全事務、中資推動經濟發展，「但關鍵在於上述分工能否持之有效？」

另一問題是中俄之間是否真的如薩吉托夫所言般「平等」？王家豪指出，在俄中關係史上，俄國素來充當主導地位，所以中國崛起及兩國實力差距逆轉成為雙邊關係的重大挑戰。他歸納俄國學者對這議題的三大論述：（一）俄國軍事實力和外交影響力仍勝於中國，故雙方不存在實力差距；（二）俄中存在實力差距，但中方願意遷就俄國利益，使兩國地位保持對等；（三）俄中實力愈趨懸殊，導致俄方成為同盟的「小伙伴」（junior partner），因此俄國需和其他亞洲和西方國家加強合作。