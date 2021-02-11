世局解碼：俄總領事：中俄「平等伙伴」 為多極世界樹楷模 批「某些國家」強施己欲 「聯國憲章應為國際法核心」

拉夫羅夫訪華前受訪，形容中俄「志同道合」，是「真正的戰略伙伴」，當時他是以俄文發言，「志同道合」是中方官媒的中文譯法，其英文譯法為「like-minded」——中英譯法對應和美國提倡以描述民主盟友關係的字眼相同，令人關注用詞背後含意。

「志同道合」 展現對華「特殊信心」

薩吉托夫解釋，拉夫羅夫用詞的俄語（經拉丁字母化的）原文為「edinomyshlennik」，擁有比英文譯法「like-minded」更廣泛的意思——該字眼是用以形容伙伴「共享相同目標以及達成目標的特定方式」，俄方以此表達與中方伙伴的「相互理解」和對他們的「特殊信心」。

暗批美國自立利己機制規則

拉夫羅夫和王毅會晤後，公開否定美國與盟友強調的「以規則為基礎（rule-based）的國際秩序」論述，批評西方不應削弱「以聯合國為中心的國際（法）體系」。被問及這說法的意思，薩吉托夫表明俄方相信「只有依賴聯合國憲章作為獲廣泛接受的國際法之核心文件，才可帶來公正和民主的世界秩序」，批評「某些國家」意圖繞過現存協議，「單方面建立只有利於它們的替代法律機制和規則」，為公平的世界秩序帶來威脅。他強調俄方「明確反對這做法，呼籲回歸國際法的基本原則」。

薩吉托夫稱，多極世界正在浮現，中俄則樹立了「平等伙伴關係」（equal partnership）的榜樣。他強調中俄關係「並非連繫到任何『特定』意識形態，也不是針對任何第三國」，但「某些國家」尋求主導國際政治和經濟，圖將其意願和要求強加其他國家，損害基於聯合國憲章的國際法體系。

他又稱，正如拉夫羅夫所言，西方對「採取獨立國內和外交政策的國家」施加壓力，是倒退至新殖民主義的思維，令世界分化成「被選中的國家」和其他國家，這是絕大多數國家完全無法接受的，包括俄羅斯、中國和伊朗，「我們的立場在這點上交會（coincide）」。

西方施壓如新殖民 中俄伊同聲

談到俄伊關係，薩吉托夫直言，這是俄羅斯外交政策的其一優先事項，「但我重申，無論是雙邊還是多邊關係上，俄羅斯跟其他國家的合作並非針任何第三方」。

明報記者 周宏量

【中俄伊外交合作‧系列二之二】