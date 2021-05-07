G7公報轟華侵港疆人權 北京譴責 斥改港選制 促遵聯合聲明基本法

阻華「脅迫經濟政策」

在長達27頁、超過1.2萬字的公報中，G7強調自由和公平貿易，以及資金、數據、知識、思想和人才的自由流動對長期發展至關重要，譴責中國恃着經濟力量欺凌他國。公報表示，成員國將加強集體行動，以阻止中國的「脅迫經濟政策」（coercive economic policies），並打擊俄羅斯的虛假資訊。英國外相藍韜文稱：「我認為比起憤怒回應，（中國）更有可能需要照照鏡，理解有需要把愈來愈多的意見納入考慮，明白這些基本的國際規則必須得到遵守。」G7外長談及中國時說：「面對任意妄為、脅迫的經濟政策和做法，我們將共同努力，增強全球經濟的韌性。」

G7公報亦表達關注新疆及西藏的侵犯人權情况，同時提及中國全國人大會議3月通過香港選舉改制決定，指G7嚴重關注中國從根本上侵蝕香港民主選舉制度，呼籲中國遵守《中英聯合聲明》和《基本法》中列明的國際承諾及法律義務，尊重香港的高度自治、權利和自由，「呼籲中國和香港當局停止針對捍衞權利、自由和民主價值的人，維持司法系統獨立，確保案件不轉交中國處理」。

撐台灣入世衛論壇

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會批評G7的指摘缺乏事實根據，公然插手中國內部事務。他強調，涉疆、藏、港的問題都是中國的內部事務。他敦促G7此時理應聚焦國際抗疫合作，而非自己囤積疫苗，並在國際社會中製造矛盾和分歧。

台灣也成為G7討論話題，公報強調G7支持台灣參與世界衛生組織論壇和世界衛生大會，並對「任何可能加劇台灣海峽緊張局勢的單邊行動」表示擔憂。台灣外交部昨發新聞稿稱，G7公報首度列入台灣，外交部對相關內容表示高度歡迎，感謝G7成員國對台灣的堅定支持與肯定。汪文斌在記者會重申，台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則處理。

汪文斌批插手內政

官媒新華社文章指美英在印太地區拉幫結派搞「小圈子」，協調如何應對中俄的企圖明顯，報道引述英國左派學者賈克（Martin Jacques）分析稱，這次外長會議暴露了G7「難以忍受自身地位的衰落，於是責怪中國」的戰略焦慮。

指俄假資訊破壞民主 加強抵禦

至於俄羅斯問題，G7公報同樣表達對烏克蘭的支持，指成員國對俄羅斯不負責任和破壞穩定的負面行為持續下去深感擔憂，包括俄軍在烏克蘭邊境和克里米亞大規模集結。美國國務布林肯出席G7外長會議後，昨天到訪烏克蘭，呼籲俄羅斯摒棄以「魯莽與侵略的行動」對付烏克蘭。

（路透社/法新社/中央社/新華社）