跋涉自由路 「脫北者」英參選創先河 撐港社運曾到華使館示威 「一直跟獨裁作戰」

盼助居英脫北者 促家鄉人權

朴志賢（Jihyun Park）代表執政保守黨在大曼徹斯特的貝里（Bury）角逐區議員。她接受本報訪問說：「我參選的理由是想向英國人傳達謝意。再者，隨着認識民主主義愈多，愈認為政治參與殊為重要。」她希望運用其影響力，不但造福當地居民，還能幫助居英脫北者乃至促進遙遠家鄉的人權。

勞改政治犯 帶傷病投奔自由

朴志賢1998年決心逃出朝鮮，那年國家在鬧饑荒，她雖然成長於相對繁榮的城市清津，又在高中擔任數學教師，但是眼看着學生餓到胃痛，其父親和伯父甚至餓死了，她都愛莫能助。好不容易帶着弟弟跟人蛇組織逃到中國哈爾濱，其弟卻被遞送返朝鮮，姊弟從此失散。她就被蛇頭以約5300港元賣給一個酗酒好賭的農夫做「妻子」，生了一子。過了6年受虐日子後，她被中國公安發現，將她遣返朝鮮。朝鮮視她為政治犯，判她入山中勞改營。她日復日地被禁錮、勞動、捱餓，過着「豬狗不如」的生活。約半年後因獄卒毆打導致腿上長出壞疽，不能繼續工作，她被扔出營外「等死」，反而讓她得到重生機會。

渴望與兒子團聚和自由的信念，驅使她撐着病軀再翻山涉水逃出朝鮮，然後於2005年帶着兒子跟一班脫北者，打算投奔駐蒙古的韓國大使館，在出境時她和兒子獲同是脫北者的一名男子拯救。他們一行後來途經戈壁沙漠，缺糧缺水3天，為了兒子安全，他們與該救命英雄改到北京「黑市」生活了兩年，那人亦成為她的丈夫。2007年經神父指引，由聯合國難民署幫他們取得英國庇護，2008年1月終於抵達貝里定居下來。

感英如天堂 倘當選首重教育

朴志賢形容相比起朝鮮，英國就像天堂，英國不僅讓她自由，還處處傳遞關愛與援助。有感於身世，她開始主動幫助他人，因緣際會開始了促進人權的工作，爭取英國繼續制裁朝鮮迫使當局恢復朝鮮人民的人權、民權和政治權利，抗議中國遣返脫北者。2013年，她在聯合國朝鮮人權調查委員會和英國國會作證。2020年獲國際特赦組織英國分會頒發「Amnesty Brave Awards」。

朴志賢也很關心香港，像2019年香港反修例運動時，她曾獨自去到倫敦的中國大使館前示威。新冠病毒疫情大流行下活動受限，她改為向中國大使館、領事館寫抗議信。她說：「為了香港人的自由與朝鮮人民的奴隸解放，我一直在身處的位置上，跟獨裁者作戰。」她又認為，英國政府經常都有為了港人自由而努力，她認同當局對BNO的新安排。

朴志賢說，她2016年加入英國保守黨，加入的原因是該黨提倡的「自由、公義、教育、家庭生活」，是朝鮮和英國人民共同需要的價值。她對本報表示，如果當選，將首重教育，因為自由價值之中，正義、法治與教育至為重要。她所選的地區是自民黨票倉，目前3個議席都是自民黨員囊括。

明報記者 何麗玲