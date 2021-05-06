fb委員會准續封鎖特朗普 惟永久封號不妥

要求6個月內重新檢視

委員會聲明讓fb繼續封鎖特朗普帳戶，但要求fb在6個月內重新檢視1月7日所作出的決定，並作出合適的處分：「處罰須建基於違規的嚴重性及未來帶來危害的可能性」。委員會又批評fb執行一個模糊、沒標準的處罰後，將事件交給監督委員會解決，是迴避責任。

國會山莊騷亂發生後，fb指特朗普違反「讚揚暴力」的規定而封帳。fb起初封帳24小時，後來再無限期封鎖。及至1月中，fb把特朗普無限期封帳的決定交給監督委員會裁決。委員會原訂上月有決定，但後來宣布推遲，以檢視逾9000個此案的公眾回應。委員會的裁決結果不接受上訴或fb任何高層駁回。fb會有7天時間執行裁決，及30天公開回應委員會的建議。

監督委員會被稱為fb的「最高法院」，負責就fb具爭議的決定作出獨立裁決。委員會由朱克伯格宣布成立，20名成員由記者、關注人權人士、律師和學者組成。外界早前批評fb封鎖特朗普帳號是打擊言論自由，今次裁決被視為是委員會成立以來最重要的決定。裁決亦可能影響廣告商未來在fb平台投放廣告的決定。

特朗普推自家網站 禁留言

另外，特朗普周二推出自家網站「From the Desk of Donald J. Trump」，可讓特朗普貼文、相片和影片，網民可轉載他的帖文和點讚，但不能在網頁留言；網站另有購買其產品及捐款的連結。特朗普在帖文中重述自己的主張，聲稱大規模選舉舞弊害他輸掉去年總統大選。

（華爾街日報/BBC/霍士新聞）