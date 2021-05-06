fb委員會准續封鎖特朗普 惟永久封號不妥

【明報專訊】美國今年1月6日發生國會山莊騷亂，社交平台facebook（fb）指稱時任總統特朗普帖文讚揚甚至鼓吹激進行為，有違fb規定，將其fb和Instagram帳號封鎖。facebook獨立運作的監督委員會於周三（5日）裁定fb可繼續封鎖該帳號，惟也指出永久停用並不適當，超出正常處罰範圍。委員會要求公司檢討，在6個月內提出合理回應。周三的裁決被視為監督委員會自去年成立以來最重大的決定，勢成為拿揑社交平台言論自由的風向標。
要求6個月內重新檢視
委員會聲明讓fb繼續封鎖特朗普帳戶，但要求fb在6個月內重新檢視1月7日所作出的決定，並作出合適的處分：「處罰須建基於違規的嚴重性及未來帶來危害的可能性」。委員會又批評fb執行一個模糊、沒標準的處罰後，將事件交給監督委員會解決，是迴避責任。
國會山莊騷亂發生後，fb指特朗普違反「讚揚暴力」的規定而封帳。fb起初封帳24小時，後來再無限期封鎖。及至1月中，fb把特朗普無限期封帳的決定交給監督委員會裁決。委員會原訂上月有決定，但後來宣布推遲，以檢視逾9000個此案的公眾回應。委員會的裁決結果不接受上訴或fb任何高層駁回。fb會有7天時間執行裁決，及30天公開回應委員會的建議。
監督委員會被稱為fb的「最高法院」，負責就fb具爭議的決定作出獨立裁決。委員會由朱克伯格宣布成立，20名成員由記者、關注人權人士、律師和學者組成。外界早前批評fb封鎖特朗普帳號是打擊言論自由，今次裁決被視為是委員會成立以來最重要的決定。裁決亦可能影響廣告商未來在fb平台投放廣告的決定。
特朗普推自家網站 禁留言
另外，特朗普周二推出自家網站「From the Desk of Donald J. Trump」，可讓特朗普貼文、相片和影片，網民可轉載他的帖文和點讚，但不能在網頁留言；網站另有購買其產品及捐款的連結。特朗普在帖文中重述自己的主張，聲稱大規模選舉舞弊害他輸掉去年總統大選。