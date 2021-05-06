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日奧運試跑 民眾舉「面對現實」標語

【明報專訊】日本北海道馬拉松昨日在札幌舉行，被視為在新冠病毒疫情下舉行東京奧運馬拉松的測試活動，其間有人舉起寫有「不可能舉行奧運，面對現實吧」的標語。

（路透社）

（抗疫新階段）

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