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2021年5月6日星期四
國際要聞
美疫苗接種跌 拜登變陣「谷針」 增藥房注射點便利度 擬擴青少年打針
印醫院入稟求氧 法官斥阻撓者如「種族滅絕」
疫情發展
日奧運試跑 民眾舉「面對現實」標語
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馬里稱婦誕9胞胎 母嬰平安
瑞士付交通費請露宿者離境
日奧運試跑 民眾舉「面對現實」標語
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【明報專訊】日本北海道馬拉松昨日在札幌舉行，被視為在新冠病毒疫情下舉行東京奧運馬拉松的測試活動，其間有人舉起寫有「不可能舉行奧運，面對現實吧」的標語。
（路透社）
（抗疫新階段）
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