中國科興生物周三（5日）在其官網公布在4月29日向世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）提交、由科興人員和智利衛生部專家合作撰寫的《科興「克爾來福」疫苗的臨牀研究數據及真實世界研究結果》。報告指疫苗在巴西、印尼、土耳其、智利的第三期研究有中期結果，顯示整體保護效果介乎51%至84%；在巴西及土耳其的預防住院達100%，智利的現實環境研究指疫苗對住院病例的預防率為85%。報告又指在巴西試驗中，其安全性在年輕人與60歲以上的人相若，但在後者的免疫反應效低。

世衛正在評估是否批准兩款中國疫苗的緊急授權，一是國藥集團北京生物疫苗（Sinopharm BBIBP-CorV），另一款是科興疫苗（Sinovac）；世衛預計本周結束前會宣布決定。歐洲藥品管理局（EMA）亦在周二宣布開始檢視科興疫苗。

˙塞舌爾．高疫苗接種率未防疫

印度洋島國塞舌爾今年1月開始疫苗接種計劃，並獲阿聯酋捐贈5萬劑中國製的國藥疫苗。按數據網站Our World in Data截至本月3日統計，全國人口約9.8萬的塞舌爾，已有約69%民眾接種最少1劑新冠疫苗；當地傳媒則指逾5.96萬人已完成接種兩劑疫苗。惟衛生部周二公布近日錄得497宗新症，累計6373宗病例，當中28人死亡。當地恢復防疫限制，包括學校暫時關閉，商店、酒吧和賭場提早關門等，宵禁亦會繼續。

˙尼泊爾．珠峰大本營懷疑爆疫

英國廣播公司（BBC）引述珠穆朗瑪峰大本營人員指出，有部分懷疑染疫人士從大本營及更高的營地被送落山治療，並從加德滿都的醫院獲悉有17宗確診。尼泊爾政府已要求登山客先隔離後才能登上大本營，但否認獲悉大本營有確診。

（抗疫新階段）