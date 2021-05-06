印醫院入稟求氧 法官斥阻撓者如「種族滅絕」

在疫情重災區北方邦，安拉阿巴德市（Allahabad）高等法院在其網頁發布有關疫情危機的聆訊內容的判辭，抨擊邦政府處理疫情的手法，寫道：「新冠病人只因氧氣供應未能抵達醫院而死去是刑事行為，那些獲信賴確保醫療用液態氧持續採購和供應的人（的行為）不亞於種族滅絕。」判辭又說：「我們發現新聞與（邦）政府聲稱有足夠氧氣的說法大相逕庭。」法院指示邦政府立即採取措施，並下令就兩宗病人因缺氧死亡的個案展開調查。

新德里多家醫院亦入稟當地高等法院，要求介入氧氣不足問題。Sitaram Bhartia醫院42名病人周日只剩下30分鐘氧氣，醫院當局向法院求助，法官隨即下令政府立即提供氧氣。醫院的律師說：「氧氣瓶在聆訊後很快送達，幾小時後氧氣缸也送來了。」

印度昨日公布過去24小時新增382,315宗新型冠狀病毒肺炎個案，死亡3,780，死亡人數見單日新高。世界衛生組織周三表示，印度上周申報的新冠確診和死亡個案數字，分別佔全球近一半和四分之一，兩者也佔區內超過九成。

赴G7外長會議印代表確診

另外，印度派赴七大工業國（G7）外長會議代表團的兩名成員確診新冠，代表團將不會出席G7面對面會議，東道主英國表示遺憾。

（路透社/CNN）

（抗疫新階段）