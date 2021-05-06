美疫苗接種跌 拜登變陣「谷針」 增藥房注射點便利度 擬擴青少年打針

日均接種劑數較高峰大減35％

美國過去逾兩周接種新冠疫苗步伐大減，據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，現時日均接種219萬劑，較4月13日338萬劑的高峰大減35%。4月13日正是衛生當局因血栓風險建議暫時停用強生疫苗的日子，之後接種人數就持續下跌。緬因州CDC主任沙赫爾（Nirav Shah）承認，部分未接種者一向抗拒注射疫苗，也有人對疫苗安全及功效存疑。

從大型接種中心轉至藥房地區設施

為加速疫苗接種，拜登周二宣布力爭7月4日之前全國七成成年人接種最少一劑疫苗，他稱要達至這目標，政府須將重點由大型接種中心，轉移到醫生辦公室、藥房和地區設施。他指示聯邦疫苗接種計劃的藥房開放予沒預約的民眾接種，並下令聯邦緊急事務管理署協助設立臨時和流動接種診所，又計劃向高危社區有意接種的人提供交通和託兒服務。為令供應與需求匹配，聯邦官員周二通知各州修改疫苗分配政策。若有州份的每周預訂疫苗劑量有餘額，多出的就會供其他需求較大的州使用；目前的政策允許州份將有關劑量累積至下周。

加國率先准青少年接種BioNTech

除了成年人，拜登亦將疫苗接種年齡擴大至年輕人。美國兒科學會（AAP）周一指出，在截至4月29日的一周新增逾31萬宗病例中，7.1萬宗是兒童，佔整體逾22%，較一年前佔新增病例約3%大幅上升。其傳染病委員會副主席奧利里（Sean O'Leary）稱，原因或包括變種病毒、其他年齡層已接種疫苗和學校放寬防疫措施等。美國食品及藥物管理局（FDA）料下周批准BioNTech-輝瑞疫苗供12至15歲青少年接種。拜登表示，該疫苗獲批後，政府將立即透過聯邦疫苗接種計劃約2萬間藥房供青少年接種，亦會直接向兒科醫生提供疫苗。加拿大周三率先批准BioNTech疫苗供12至15歲青少年接種，是全球首國。

隨着變種病毒傳染力更強，加上疫苗接種緩慢，令美國本來希望夏季達至群體免疫的目標變得渺茫。科學家及公共衛生專家現已認為，美國將無法達到群體免疫的門檻，估計新冠病毒很可能不會消失，而是變成「可以控制的威脅」，未來幾年仍持續在美國傳播。專家最初 評估只要六至七成人口透過自然感染或接種疫苗，就能達至群體免疫，但如今在英國發現、傳染力增強60%的變種病毒株B.1.1.7正在美國傳播，認為群體免疫的門檻應提高到最少80%。

（紐約時報/華爾街日報/NPR）

（抗疫新階段）