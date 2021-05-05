架空軌道崩塌 墨列車墜毁88死傷

疑樑柱撐不住軌道肇禍

事發於當地時間周一晚約10時半。出事列車斷開，部分車廂懸空，連同斷軌部分壓着最少一輛汽車，一名受困在汽車的人順利獲救。倖存的26歲列車乘客馬里亞納（Mariana）說：「我們只聽到一聲巨響，一切隨之崩塌。」另一目擊者表示看到出事建築曾搖晃。

總統洛佩斯昨日稱調查將包括國際專家，強調不會向國民隱瞞任何事。出事的高架軌道屬於該市地鐵12號線，是現任外長厄布拉特（Marcelo Ebrard）擔任市長時建造。12號線於2012年啟用，是當地地鐵系統的最新路線，連接墨西哥市的西南部和東南部，由於路線標記為金黃色，又被稱為「黃金線」。厄布拉特在Twitter形容事故是可怕悲劇，必須調查事故原因、釐清責任，並重申隨時可配合政府，提供必要協助。

系統日載百萬客 2017年震後疑現裂痕

英國廣播公司（BBC）引述當地傳媒報道，當地居民在2017年大地震後，曾報稱鐵路系統建築有裂痕，當局其後曾作修補。居於12號線附近的居民里托雷（Ricardo de la Torre）稱，每逢列車駛過都會令鄰近建築搖晃，令他一直對該高架軌道的質素感擔憂。墨西哥城地鐵是北美第二多載客量的地鐵系統，每日載客數以百萬計，僅次於紐約市地鐵。

（BBC/法新社）