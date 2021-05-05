中伊簽25年合作協議 西方質疑雷聲大雨點小

《紐約時報》去年宣稱取得協議的草擬文本，指文本描述了雙方在軍事方面的深入合作，或令中國在美國數十年來的戰略重心地區得以立足。文件又指中方對伊朗的投資會在25年內達到4000億美元，換取同期可用低廉價格持續獲得伊朗石油供應。

俄伊亦簽協議 同樣無公布細節

部分西方觀察家質疑上述協議的實際意義，國際預防危機組織中東及北非高級顧問埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）是其中一人。這名2018年曾合著作品探討伊朗跟中俄關係的學者，在《世界政治評論》（WPR）網站撰文，提到協議內容本身未公開之餘，負責簽署的伊朗外長扎里夫也點出協議並非「條約」，毋須國會批准。

事實上，伊朗官方也只以「合作路線圖」來描述文件，中方外交部則只稱計劃「將為中伊未來合作提供宏觀框架」，而且「不包括量化的具體合同或指標」。伊朗也有跟俄羅斯簽署協議，但內容同樣無對外公開，伊朗官方事前宣稱是「全面合作協議」，不過俄方事後並無這樣形容，拉夫羅夫的聲明更只提及雙方簽署的協議涉及生物安全。

埃斯凡迪亞里直言，中伊關係從一開始便有少數重要前提，包括不會犧牲各自跟其他大國（尤其是美國）的關係，雙方合作是交易性（transactional）、基於共同利益和必要性，也不帶附加條件，這些前提至今仍適用。