紐時：FDA下周准青少年接種BioNTech

美東北3州重開大部分設施

另外，美國東北3個疫情重災區紐約州、新澤西州及康涅狄格州，在民眾穩步接種下疫情緩和，3州州長周一（3日）宣布，本月19日起，州內零售商店、餐廳、健身室、主題公園等的最高人數上限將取消，大部分場所可重開，但民眾仍須遵守社交距離措施 。

紐約州長科莫指這是調整防疫措施的里程碑。他表示，州內民眾檢測陽性比率過去一個月下降一半，住院率亦下降近40%。紐約州的餐廳目前仍須實施1.83米（6呎）的社交距離限制，但科莫指出若餐枱有隔板就可坐近些，而倘若商舖要求顧客證明已完成接種疫苗或檢測為陰性，則可豁免社交距離。紐約市亦將在5月17日恢復地鐵通宵服務。

（路透社/紐約時報）

（抗疫新階段）