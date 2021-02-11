紐時：FDA下周准青少年接種BioNTech

【明報專訊】美國《紐約時報》周一（3日）報道，食品及藥物管理局（FDA）將於下周批准讓12至15歲青少年接種BioNTech-輝瑞疫苗。輝瑞及另一藥廠莫德納（Moderna）也正測試疫苗對年齡更小兒童的效用，預計最快明年就能為11歲以下兒童接種。BioNTech現有版本疫苗須儲存在零下80℃，公司創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）昨表示，公司現有新版本的疫苗可在2至8℃儲存長達6個月，正等候審批推出。
美東北3州重開大部分設施
另外，美國東北3個疫情重災區紐約州、新澤西州及康涅狄格州，在民眾穩步接種下疫情緩和，3州州長周一（3日）宣布，本月19日起，州內零售商店、餐廳、健身室、主題公園等的最高人數上限將取消，大部分場所可重開，但民眾仍須遵守社交距離措施 。
紐約州長科莫指這是調整防疫措施的里程碑。他表示，州內民眾檢測陽性比率過去一個月下降一半，住院率亦下降近40%。紐約州的餐廳目前仍須實施1.83米（6呎）的社交距離限制，但科莫指出若餐枱有隔板就可坐近些，而倘若商舖要求顧客證明已完成接種疫苗或檢測為陰性，則可豁免社交距離。紐約市亦將在5月17日恢復地鐵通宵服務。
（路透社/紐約時報）
（抗疫新階段）
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