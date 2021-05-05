歐盟疫苗接種率升 多國抗疫鬆綁

目前除了東歐4國保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞和拉脫維亞，歐盟內其他國家的最少一劑接種率都已超過20%，其中小島國馬耳他最高，達52.43%。德國上周四突破單日接種100萬劑的里程碑，法國亦在上周四和周五達到每日約55萬劑的新紀錄。在23個有向歐洲疾病控制及預防中心匯報的歐盟國家中，80歲以上接種率中位數已達到73.1%。人口1720萬的荷蘭，現時平均每半秒接種一劑新冠疫苗，遠高於今年初，該國上周三開始放寬防疫措施。鄰國比利時政府亦計劃在本周六放寬防疫措施。

《衛報》取得的歐盟委員會內部估計報告亦指出，今年初出現的供應問題將不會是接種率增速的障礙。報道指出，今年1月只有1400萬劑疫苗送到歐盟國手中，2月時增至2800萬，3月時達到6000萬，到4月時再加至1.05億劑。歐盟委員會預計本1月會收到1.25億劑，6月時則有2億劑，按此推算將可達到全年40億劑的目標。

英月中擬開放部分海外遊

英國疫苗接種計劃推展理想。根據最新數據，英國已有3460萬人接種第一劑疫苗，並有1540萬人完成接種，約佔成年人口三成。英國首相約翰遜周一（3日）表示，5月17日起可能會開放部分海外旅遊，但強調仍要小心為上，說：「5月17日起將會開放部分旅遊，但我不認為這個國家的人民，會希望看到疾病湧入。」另外，他表示從6月21日起，英格蘭地區的1米社交距離「很可能」廢除。

（衛報/中央社）

（抗疫新階段）