美娛網：簽分居協議 達分身家共識

商業晚宴結緣 表列結婚利弊

兩人在1987年認識，當年梅琳達加入微軟擔任產品經理，與蓋茨在紐約一場商業晚宴偶然坐在一起，之後開始約會。他們1994年在夏威夷結婚，梅琳達兩年後離開微軟，將重心放在家庭。在2019年的Netflix紀錄片中，梅琳達稱她發現蓋茨在求婚前曾於白板列出結婚的利弊，又指蓋茨糾結應否結婚時很清楚問題不是關於她，而是蓋茨自己能否平衡工作和家庭生活。

夫婦二人甚少公開談論彼此的關係，但梅琳達在2019年的書提到，蓋茨自2007年起負責撰寫蓋茨基金會的年度信函，她在2012年提出想參與撰寫，卻遭蓋茨反對，因他認為現况沒有問題，梅琳達則堅持己見，主張其聲音亦可帶來影響，最終兩人在2014年起共同寫信，但她坦言首次一起寫信時非常困難，以為「我們將殺死對方」，又稱在某些關頭感覺到婚姻或就此結束。

《紐約時報》引述消息稱，兩人過去幾年好幾次接近關係破裂，但仍努力維繫關係，蓋茨離開微軟董事會，有部分是因為想花更多時間陪伴家人。梅琳達2019年接受英國傳媒訪問時透露蓋茨是工作狂，坦言在一些日子感到這段婚姻「非常艱難」，反問自己能否撐下去。

（紐約時報/華盛頓郵報/TMZ）