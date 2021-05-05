「裂痕難補」 蓋茨離婚 27載髮妻提出分開 慈善基金運作受關注

「無法再作伴侶成長」 基金會續合作

蓋茨和梅琳達分別在社交平台發表聯合聲明，稱經過深思熟慮和多番努力，決定結束這段婚姻，兩人將繼續在蓋茨基金會合作，但不再認為在生命的下一階段，能作為伴侶一起成長，又稱在其家庭展開新生活之際，盼外界給予空間和私隱。兩人在1994年結婚，育有3名成年子女。

《福布斯》估計蓋茨總資產達1305億美元（約1.02萬億港元），將他列為全球第四大富豪。有輿論將兩人離婚跟前年全球首富貝索斯離婚對比，當時外界關注貝索斯分身家會否影響對亞馬遜的控制權，但鑑於65歲的蓋茨去年已離開微軟董事會，現時僅持有約1%股份，因此他離婚對微軟影響不大，焦點反而落在他與梅琳達過去20載共同經營的蓋茨基金會。基金會發聲明指出，兩人仍是聯席主席和受託人，將繼續一起制定和批准基金會的策略、推動關注的議題並確定整體方向。

蓋茨基金會總部設於西雅圖，致力對抗貧窮、疾病和不平等，支援範圍遍佈撒哈拉以南非洲以至美國的市中心貧困社區，現有498億美元（約3868億港元）捐款。截至前年底，該基金會已捐助近550億美元（約4271億港元），支援全球衛生事務和解決貧窮問題。

史丹福大學政治學教授賴克（Rob Reich）指，該基金會是當今世上最重要且最有影響力的慈善機構，兩人離婚或對基金會及其全球工作帶來巨大影響。基金會斥資數十億美元在發展中國家推動小兒麻痹症等疫苗接種，並與藥廠高層合作推動市場轉型，亦是世衛最大的非國家捐款者。這些經驗令基金會在新冠病毒疫情下的角色更重要，該組織過去一年承諾投入17.5億美元（約137億港元），資助研發新冠疫苗、檢測和藥物，支援檢測和追蹤染疫者，並為發展中國家的醫療系統做好準備。

各自發展感興趣項目 避免分裂

《金融時報》引述消息人士稱，兩人料會繼續積極參與基金會的日常運作，基金會內本來已就蓋茨感興趣的項目，如mRNA疫苗等新醫療技術，以及性別平等這些梅琳達感興趣的項目分開不同部門處理，相信他們會繼續避免基金會分裂，以免其整體影響力降低。基金會行政總裁在電郵向員工表示，兩人向他保證延續對基金會的承諾。

56歲的梅琳達一直被視為慈善界最有影響力的女性，蓋茨仍在微軟全職工作時，她與蓋茨父親負責監督基金會工作。她專注計劃生育和孕產婦健康等女性權益，並在2015年成立自己的投資公司Pivotal Ventures，投資在承諾推動社會進步的團體。有評論認為，梅琳達離婚後或會在慈善方面更進取，就如貝索斯前妻斯科特（MacKenzie Scott）一樣。

（金融時報/華盛頓郵報/紐約時報/路透社）