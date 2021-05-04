阿德恩：紐中分歧大 毋須以此定義關係

中國駐新西蘭大使吳璽亦有在峰會發言，強調香港和新疆議題屬中國內部事務，期望新西蘭採取客觀公平立場，遵守國際法律，勿干涉中國內政。

續為香港新疆議題發聲

阿德恩在會上表示隨着中國的角色在世界上不斷增長和變化，紐中之間的制度以及建構這制度的利益和價值觀的差異，愈來愈難以調解。她指出，紐中兩國之間存在「不會、不能，也不會同意」的事情，但不需用這些差異來定義兩國關係。她說：「這是我們（新西蘭）、印太地區以至歐洲等其他地區的國家都正在努力應付的挑戰。」

新西蘭政府最近面對國內外要求對中國被指侵犯新疆維吾爾族人權，採取更強硬立場的壓力日益增加。紐國外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）上月曾對「五眼聯盟」超越分享情報的結盟初衷表示憂慮。政治網站Democracy Project的國際關係分析員米勒（Geoffrey Miller）認為，阿德恩的演說明顯為扭轉馬胡塔的言論所引來的尖銳批評而設，但這些言論未有改變新西蘭整體轉向較為親華、或最少是中立的立場，阿德恩和馬胡塔的言論都是在表明新西蘭的「獨立外交政策」路線。

（衛報/路透社/中央社）