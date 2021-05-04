G7外長會議揭幕 美英談應對中俄 藍韜文預告研快速反應機制 反擊俄國「假消息」

英美官員近月對中俄之間日益增長的戰略合作表示關切。英國外相藍韜文對路透社稱，G7成員國將考慮建立一套迅速反應機制，來反擊俄羅斯的「宣傳」和信息誤導。藍韜文說：「 所以當我們看到這樣的謊言、宣傳或假新聞散播時，我們能夠聯合起來，並非單獨地予以反駁，為這個國家，俄羅斯、中國或全球的人民提供真相。」

俄否認對外干預 華稱遭西方欺凌

英美和歐洲安全官員近期指摘中俄試圖在西方國家散播不信任感，包括在選舉中發放假資訊，或散播有關疫苗的謊言。俄羅斯否認干預對外事務，稱西方國家早已被反俄情緒所控制。俄羅斯外交部發言人扎哈諾娃（Maria Zakharova）反駁藍韜文的言論說：「現在是時候思考，為何這些國家對相關文宣反感到極點，不止一次用這個當作藉口，為自己軍事干涉他國，並推翻他國政府的行為找理由……用他們自己犯下的罪惡來指摘我們的國家。」中國則指控西方國家欺凌，指西方國家的領導人抱持一種「後帝國時代心態」，認為自己能夠充當世界警察。

英國外交部指出，藍韜文周一會晤美國國務卿布林肯，討論阿富汗、中國、伊朗及貿易等議題。韓國外長鄭義溶周一則與布林肯在倫敦舉行雙邊會晤，雙方就5月21日舉行的韓美首腦會談協調溝通，並就朝鮮半島局勢交換意見。

倘中美軍事對抗 布林肯：違雙方利益

G7外長會議前夕，布林肯在周日（2日）哥倫比亞廣播公司（CBS）王牌新聞節目《60分鐘》專訪表示，中國在過去數年對內愈見專制，對外更具侵略性，而且正在表現出「愈來愈強的敵對性（adversarial）」。被問到華府是否正走向與北京軍事對抗，布林肯說，要是走到那一步，或朝着那個方向發展，都會嚴重違背中美雙方的利益。

對於有關中國竊取價值數千億美元或更多的美國行業機密和知識產權的報道，布林肯稱拜登政府「切實關切」知識產權問題，並指會團結理念相同和同樣受到傷害的國家，共同對北京喊話『不能這麼做，不容這麼做』。」 中國駐華盛頓大使館昨未回應布林肯的訪談內容。

（路透社/法新社）