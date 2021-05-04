哥倫比亞示威浴血 總統撤稅改草案

民眾不滿降稅階增負擔

杜克政府擬把徵稅門檻降至月薪656美元（約5120港元），還將對中等收入以上民眾徵收基本服務稅和葬禮稅。該國連日數以萬計民眾上街示威，稱稅改方案為苦苦掙扎的貧窮民眾帶來不成比例的影響。

稅改方案旨在到2031年為國家籌集約63億美元（約491億港元）。去年哥倫比亞國內生產總值下降了6.8%，是半世紀以來最差表現。該國央行上周五警告若未能通過改革方案會打擊經濟。是次改革是哥倫比亞今年最重要的立法草案，其投資評級將取決於這法案。評級機構穆迪已將哥國評級為Baa2，距離垃圾評級僅高兩級。若稅改失敗或改革程度減低，哥倫比亞的評級或被調低。

杜克周日發布影片說：「改革並非一時衝動，而是一種需要。」他稱將取消原本草案部分內容，包括計劃增加商品及服務和燃料的增值稅，新草案將改為向企業加稅。在影片中可見杜克身旁有多名內閣官員，但未見設計今次稅改的財長卡拉斯基利亞（Alberto Carrasquilla），有網民猜測他或會辭職或被革職，有評論認為示威會持續至他下台為止。

（金融時報/BBC/路透社）