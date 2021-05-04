印執政黨地選失利 被視票懲莫迪抗疫差

周一公布的最後選舉結果顯示，反對BJP的「全印度基層大會黨」（TMC）取得213席大勝，第三度控制西孟加拉邦。縱使BJP在該邦的議席由上屆的3席大增至77席，在全院292席中佔據26%議席，但選舉結果遠遜預期的200席目標。BJP在南部的泰米爾那都邦（Tamil Nadu）和喀拉拉（Kerala）維持「零議席」。

自從莫迪2014年當選，其政黨根據地集中於印度教盛行、民族主義高漲的中部和北部，所以志在通過近期選舉，搶攻入以穆斯林、少數族群人口居多的西孟加拉、泰米爾那都和喀拉拉3邦，擴張勢力。莫迪政府尤其重視西孟加拉邦，投入不少資源在今次選舉，許下促進該邦工業、福利等選舉承諾。惟BJP推行公民身分法案等，被批評歧視少數族群，偏袒印度教而排擠別的宗教。印度新冠疫情在4月大爆發後醫療系統崩潰，更觸發民眾猛烈抨擊莫迪政府抗疫失敗。

西孟加拉邦由3月27日分8個階段舉行選舉，為期逾一個月。莫迪與內政部長沙阿頻赴該邦助選，舉行造勢集會，被批評「重選情輕疫情」，這些選舉集會亦被指加劇疫情蔓延。該邦首府加爾各答的病毒檢測陽性比率達50%。

新德里經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）認為，新冠疫情可能影響明年全國選舉，包括BJP目前掌控重點的北方邦和古吉拉特邦。此外，印度將在2024年舉行下屆大選。

印度衛生部周一公布單日新增逾36.8萬宗新冠確診個案、約3400人死亡；該國連續12天超過30萬人染疫，累計確診和死亡人數分別為1990萬和21.9萬人。

韓派包機赴印度撤僑

韓國傳媒周一報道，由於印度新冠疫情嚴峻，韓政府將在本月4日和7日各安排一架包機從印度撤僑。

（衛報/彭博社/印度時報）

（抗疫新階段）