新冠護照助復常 丹麥創歐先河 手機App載檢測疫苗紀錄 半小時出「驗毒」結果

民眾呼重獲自由 東主欣喜

丹麥人格雷格森（Camilla Gregersen）為了使用個人數碼新冠護照而去做新冠病毒檢測。不到半個小時，其快速檢測的陰性結果就記載於App上，於是她能暢通無阻地遊覽市內的博物館和上餐館飽餐，她開心稱之為「重獲自由」。另一民眾布蘭登博格（Nikoline Brandenborg）日前要光顧酒吧，得先向酒保展示新冠護照，證明自身不具傳染力。有酒吧東主經歷疫下受禁的慘澹經營，如今見到客人回來，表示感覺「神奇」。

丹麥4月21日開始廣泛採用數碼新冠護照App，酒吧、咖啡室、博物館、體育館、圖書館、藝廊、理髮店、水療中心、美容院、紋身店等已陸續重開。

啟用逾半月 疫情沒反彈

本周四開始，戲院、劇場和各類體育活動亦將解禁，同時容許室內餐飲、最多9人聚餐。按路透社數據，丹麥迄5月2日的過去7天，日均755宗新確診，跟4月21日錄得的一周平均每日新增病例762宗相若。

「新冠護照」領用方便，民眾可選擇下載應用程式「我的健康」（丹麥語「MinSundhed」）或使用衛生部網站服務，運用丹麥特設數碼身分認證系統NemID，連結和展示個人數碼「新冠護照」（Coronapas），後者會展示用戶的疫苗接種和近期檢測紀錄。用不到NemID者，可在完成疫苗接種後領取實體的紙本護照。除了15歲或以下孩童和個別醫療情况人士，政府要求大眾用這個系統以證明自身已完成接種新冠疫苗，在最近72小時內接受聚合酶鏈式反應（PCR）測試或快速抗原測試的檢測呈陰性，或已在感染後痊癒（當局建議若近3個月內的新冠康復者，所做快速檢測呈陽性，最好再做PCR測試以確認結果）。

逾六成民眾讚添安全感

儘管新冠護照計劃倚重反覆檢測，設置丹麥全國各區的官方免費病毒測試中心屢見排長龍，輪候時間可達一、兩個小時，但民調顯示民眾並不抗拒此制度。最近有民調顯示，67％丹麥人認為「新冠護照」是好主意，增加了安全感，反對的16%側重懷疑實用性。

不過有人質疑丹麥容許持證人自行列印「新冠護照」的接種和病毒檢測結果，可能使人容易作弊。另外72小時檢測存在「空窗期」，有測試後受感染可能。有傳染病學家主張檢測有效期限24小時，或護照應以用戶體內有否抗體為準則。

上周一發表的彭博社全球抗疫排名（Covid Resilience Ranking），丹麥為排名第14的表現最佳國家。該國累計有近25.3萬宗確診，2490人病逝，最高單日新增確診紀錄為4034宗。而推行接種計劃4個月餘，該國注射了逾199萬劑新冠疫苗，580萬人口之中有23.1%人口接種了最少一劑，完成兩劑佔11.2%。

（衛報/路透社/哥本哈根郵報/金融時報）

（抗疫新階段）