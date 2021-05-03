伊朗稱達換囚協議 美英否認

料美撤對石油機構銀行制裁

按伊朗國營電視台宣稱來自知情消息人士的說法，拜登政府已同意釋放4名涉及迴避美方制裁的4名伊朗籍囚犯，「以換取4名美國『間諜』」；該消息還指拜登政府已同意向伊朗支付70億美元（約546億港元）——路透社引述報道時提到那是來自被凍結的伊朗資金。電視台報道又提到伊朗也跟英國達成協議，英方同意支付4億美元（約31億港元），以換取扎赫里—拉特克利夫獲釋。

間接伊朗核談判目前在奧地利首都維也納正舉行，伊朗國營傳媒昨（2日）引述該國首席談判員兼副外長阿拉克奇（Abbas Araqchi）表示，根據目前談判內容，伊方預期美國涉及石油、天然氣、汽車業和銀行業等的大部分個人和機構的制裁可望獲解除，但未談及更多細節。華府則淡化談判進展，國務院回應傳媒提問時，只轉述白宮國家安全顧問蘇利文上周五（4月30日）的說法，後者宣稱談判處於「不確定的位置」，指目前仍不肯定能否在維也納達成某種協議。

負責居中傳話促成間接談判的歐洲3國（即所謂的「E3」，指英國、法國和德國）的資深外交官則發聲明指，期望未來一周會有更多進展，希望可趕及在5月21日伊朗跟國際原子能機構的監察伊朗部分核活動的協議到期前，可就這輪維也納談判達成協議。

（路透社）