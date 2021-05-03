韓媒：朝鮮萬學生自首偷看韓劇 看韓影視書刊囚15年 「散發」者可判死

韓國《國民日報》上周三引述消息人士的報道稱，朝鮮最近由各市、各道勞動黨委員會下達的指示文件表示，去年底朝鮮城市有1萬名學生向所在地的社會安全局（相當於警局）等「自首」，承認看過韓國劇集、電影和交出逾5000部DVD機，以換取寬恕避免重罰。不過消息人士推測，沒自首的偷看人數更多。

金正恩政府鐵腕抗「韓流」

電腦、智能手機近年在朝鮮逐漸普及，縱有網絡審查，但年輕人已較從前可廣泛接觸互聯網，獲取韓、中、美、英、日資訊，令個人衣著裝扮、歌舞風格轉變。因應新冠病毒傳播，朝鮮人去年也減少了活動，掀起閒暇翻看境外影視物熱風。除了韓劇《愛的迫降》、綜藝節目《Mr. Trot》等，朝鮮人亦喜歡看大陸劇等，過去受歡迎的包括有《三國演義》、《產科醫生》。

朝鮮去年底宣布「與韓流的戰爭」，修訂《反動思想文化排斥法》遏止反社會主義思想文化非法流入、散播。新法規定，偷看韓國影視物包括書刊和照片，最高入獄15年；散發相關物品，可判死刑；講韓國流行用語者，可被判監兩年。今年，朝鮮《勞動新聞》等官媒斥外來文化為帝國主義者的「思想文化侵略」，強調國民要積極維護自身文化用語，報道並以道德之名，貶抑境外文化服裝、化妝，又駁斥追求個人取向高於社會要求的想法。4月初的勞動黨支部書記大會也呼籲黨領導約束年輕人的服飾、髮型、言行和人際關係等。

（國民日報/韓聯社/Daily NK）