「全球緬甸之春」抗爭 緬鎮壓示威7死

仰光昨有年輕人在街頭眾集，並以快閃方式示威，避免與當局衝突，示威者都高叫「推翻軍事獨裁是我們目標」的口號，又舉起代表反抗的三指禮。在東部的撣邦亦有年輕人手持寫有「我們不能被控制」的標語。

緬甸媒體昨報道指有保安部隊追捕示威者，法新社引述一名在仰光受訪時正匿藏的人稱，當局拘捕所看到的每一名年輕人。路透社引述多個緬甸傳媒報道，保安部隊昨鎮壓示威期間造成最少7人死亡；曼德勒、韋萊（Wetlet）和撣邦有城鎮分別有兩人被殺，帕敢亦有1人身亡。

緬官媒：36小時11宗爆炸

除了在北部和東部少數民族武裝與當局的衝突增加，亦有平民用粗製武器向保安部隊還擊。路透社報道指一些長年受到保護的設施都受到火箭攻擊，或連串不明的爆炸，昨日未有人認責。有傳媒指仰光一個警察營地外周日發生爆炸，有汽車起火，及後仰光再發生爆炸事件；撣邦亦有一名商人的住所外發生爆炸。緬甸國營傳媒上周六（1日）指過去36小時有最少11宗爆炸，主要發生於仰光，報道指有造成損毁，但沒造成傷亡。

（路透社/法新社）