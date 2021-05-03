G7外長會議 美歐尋求應對中國影響力

英邀澳印韓等派代表與會

受疫情影響，今次會議將是兩年來G7成員國外長首次親身出席，英國亦另外邀請澳洲、印度、韓國和南非派代表參加部分會議。參與會議的美國國務卿布林肯，周一會跟英國外相藍韜文會面，英方稱兩人將會討論貿易、中國、阿富汗和伊朗議題。中國自2013年起推動「一帶一路」倡議，在國際間影響力逐漸上升，西方國家亦尋求再推動合作和國際基建項目來抗衡。

報道指出歐美過去抗衡「一帶一路」的措施成果有限，例如歐盟2019年與日本簽訂伙伴協議等，但始終未於第三國建立旗艦項目；美國2018年通過《建設法案》，加強在貧困國家的私營投資；美國翌年跟日本和澳洲達成「藍點網絡」計劃，以認證基建標準，但成果不多。

歐外交官嘆沒實質政策抗衡「帶路」

有資深歐盟外交官承認，歐盟迄今僅以「充斥噱頭用詞和故弄玄虛的政策文件」來抗衡一帶一路，卻無連貫的真正地緣政治戰略或計劃，指確有需要在基建項目合作，「以避免其他國家過份依賴中國」。

另有分析認為歐盟及其伙伴的行動來得太遲，指中方推動「一帶一路」倡議已逾7年，在此之前中方也早已優先考慮參與國際基建，尤其在非洲。惟有意見反駁認為，隨着反對中方項目的情况增加，有受援助國家投訴「一帶一路」協議條款繁重，缺乏建築和環境標準等，變相為西方國家提供了「第2次機會」。

要把握這個二次機會要面對不少障礙如內部分歧，儘管歐盟國家普遍贊成擴大歐盟對外的伙伴關係，部分官員質疑新倡議不應只涉及建造對抗一帶一路的新「硬件」，也應建立基於共同標準和規範的伙伴關係。有歐盟外交官表示：「我們知道這不僅是基建問題......而是制定標準的機會。（無論是誰）制定規則就是（誰去）管理世界。」

（金融時報/路透社/中央社）