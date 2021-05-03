專家：「自戀領袖」莫迪漠視警告 釀疫情浩劫

塑造「救世主」形象

前年出書描繪當代印度如何一步步走進印度教民族主義者統治的印度觀察家科米雷迪（Kapil Komireddi），上周五（4月30日）在美國《外交政策》網站撰文直指， 印度正在發生的一切不僅是病原體引發的危機，是由自戀型（self-enamored）領導者一手造成的浩劫。早於去年11月，印度議會委員會曾發出警告，敦促政府儲存氧氣，但莫迪沒聽取建議，而是想利用疫情重塑形象。印度國營電視台Doordarshan將莫迪描繪成印度的救世主，「只要莫迪在，一切皆有可能」這句口號在印度中產階級間有很大迴響；印度外交官亦致信外國報章，為莫迪的抗疫表現護航以表忠誠。縱然科學家稱今年3月初曾警告官員，疫情可能再起 ，但政府沒試圖控制疫情，容許大型選舉集會和宗教活動如常舉辦，結果加快疫情散播。

網上求氧者遭起訴傳謠

根據官方數字，印度迄今死亡人數已超過20萬，外界質疑紀錄存在漏洞，實際數字很可能更高。雖然傳媒報道，當地醫院因牀位和氧氣嚴重短缺而拒絕接收新冠患者，但官方否認事實，推卸責任。在人口最多的北方邦，首長聲稱邦內不存在氧氣短缺問題，威脅要對「散播謠言」者採取行動——當地一名男子因在網上發信息找氧氣瓶，遭警方起訴散播謠言。

施壓西方豁免疫苗「版權」

另一邊廂，印度則帶頭施壓西方，尋求暫時豁免涉及疫苗生產的知識產權限制。《華爾街日報》報道，印度和南非牽頭約60個發展中國家就上述訴求起草提案，將於日內呈交世界貿易組織，以向美國等西方政府及製藥公司施加壓力。但有製藥公司質疑，此舉無法在短期內解決疫苗供應問題。全球最大疫苗生產商印度血清研究所警告，印度疫苗短缺問題將持續數月，恐令當地疫情雪上加霜。

（外交政策/CNN/華爾街日報）

（抗疫新階段）