病牀藥物難求 印民網上互助自救 福奇籲借鏡中國 全國封城建臨時醫院

印度聯邦衛生部發表截至周日早上8時的24小時新冠數據，錄得破紀錄的3689人死亡，病逝者累計總數增至逾21.5萬；單日新確診人數逾39.2萬，較之前一天的逾40萬宗稍為回落；全國累計病例超過1950萬宗，現今活躍病例仍近335萬宗。

約會App「配對」受助施助者

當全國各地醫院牀位、氧氣和藥物耗盡，開始拒收新症之際，政府卻無良策應對醫療基建不勝負荷而崩潰的困境，促使不少印度民眾寧願「自己疫情自己救」，寶萊塢明星、板球選手和企業家等近日紛紛透過facebook（fb）、Twitter、WhatsApp和Instagram等作為疫下尋找就醫希望的平台。

Fb商業網絡群組Network Capital原提供就業、升學、求職資訊，但新一波疫情下充斥尋找醫院病牀、氧氣和藥物之類的帖子，以專業人士為主的逾6.7萬名群組成員迅速回應，提供詳列醫療供應商、志願組織資料的共享試算表。不少醫生、治療師和非政府組織人士均在網上積極協助徬徨民眾，又有善心民眾通過網絡請纓為新冠病人提供送餐、清潔家居和放狗等幫助。連約會應用程式Tinder也提供受助與施助者配對的服務。

寶萊塢影星蘇德（Sonu Sood）在新一波疫情後開始運用自身知名度，幫忙廣傳醫療單位的聯繫方式，以及牽線求助者跟機構配對，甚至自掏腰包替患者找氧氣和病牀，獲家鄉民眾封為「民族英雄」。他前天在網上發文，表示從中國大陸入口的數百台製氧機受阻，盼中方幫忙，帖文其後獲中國駐印度大使孫衛東正面回應。

民怨轉嫁社交媒體 最高院禁阻發牢騷

另一邊廂，民眾也把疫下的無力感，以及對莫迪政府和執政印度人民黨（BJP）的怨怒訴諸社交媒體。印度傳媒指Twitter曾在4月應當局要求，刪除52則抨擊莫迪政府處理第二波疫情的評論，政府要求刪帖的理由是「散播虛假或誤導資訊」。社交媒體倘不按政府要求刪帖，要負法律責任。印度最高法院上周五勒令各邦及警察停止打壓民眾通過社交媒體發牢騷，判決強調民眾有權在社交媒體對新冠疫情發怨言，那不能被輕率歸納為虛假或錯誤資訊。

印度疫情失控引發全球關注。《印度快報》前日報道，白宮首席醫療顧問福奇受訪稱，印度現况儼如與病毒打仗的戰時狀態，建議出動軍人協助分發疫苗和搭建臨時醫院，應該全國實施中國武漢式封城控疫。他說：「你用不着封6個月，可以暫時封鎖至傳播周期（一般指14天）結束……只要實施幾星期，就能對爆發的動力起着重大影響。」首都新德里周一起進入第3次為期一周的封城。西部重災區馬哈拉施特拉邦延長活動限制至5月15日。惟莫迪政府抗拒全國執行。

（有線新聞網絡/福布斯/印度時報）

（抗疫新階段）