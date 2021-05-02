拜登對朝走中間路線 求制裁及核計劃逐步撤

拜登政府自2月中旬通過各種渠道試與朝鮮接觸，但沒有透露會否妥協爭取朝鮮恢復談判，而同時擬任命朝鮮人權特使，表明對人權、無核化與制裁的強硬立場。朝鮮則表示，只要美國不消除敵視政策，朝鮮不會和美國作任何接觸對話。

白宮：不要「大交易」或「戰略忍耐」

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）上周五在總統專機「空軍一號」上告訴隨行記者，美國已完成對朝政策檢討，美國仍以「朝鮮完全無核化」為目標，但表示前4任總統都無法讓朝鮮棄核，拜登政府將以「對症下藥的、實際的做法」，逐步取得進展。她說：「我們的政策將不聚焦在達成（特朗普政府爭取的）『大交易』（grand bargain），也不會倚賴（奧巴馬時代的）『戰略忍耐』（strategic patience）。」

奧巴馬表明，朝鮮若無消除緊張的動作，就堅拒跟朝鮮進行實質對話。特朗普三度跟朝鮮領袖金正恩舉行峰會，除了使朝鮮暫停核試和測試洲際彈道導彈，卻因為美方堅持要朝鮮先全面棄核，朝鮮則要求美方先解除經濟制裁，最終談判失敗。

華郵：政策將建基特金會及前朝協議

《華盛頓郵報》的報道指出，拜登政府其中一項挑戰是如何採取逐步方式讓撤銷部分制裁和朝方部分棄核同步進行，直至完全無核化。一名高層官員則稱，美方打算繼續制裁以施加壓力。報道綜合從華府高官所得消息，拜登政府將建基於特金會新加坡協議（按2018年新加坡協議，金正恩承諾「朝鮮半島完全無核」，美朝雙方承諾致力促成「和平政權」等）和其他前朝協議，也擬找中國合作支持美方的外交努力與執行聯合國制裁。同時，華府已經聯絡特朗普政府國務院對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）等，收集前官員跟朝鮮人談判的經驗。

（華盛頓郵報/路透社）