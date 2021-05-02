涉爭水資源 吉爾吉斯與塔吉克爆衝突49死

指對方開實彈 吉國稱31平民被殺

關注區內局勢的美國新聞網站Eurasianet綜合吉爾吉斯傳媒說法，稱事件約發生於上周三上午11時，當時塔吉克工人在吉爾吉斯西南部巴特肯地區的兩國界河岸清除瓦礫，其後在吉國村落的一條電線杆上安裝監視鏡頭，吉國地方官員及邊境人員介入，當日稍後兩國民眾開始互擲石頭攻擊。

塔吉克宣稱吉國企圖奪取戈洛弗諾伊（Golovnoi）汲水設施——灌溉用水是該片乾旱地區的關鍵資源，各國時有爭執。吉爾吉斯網民隨後廣傳蘇聯時代的檔案相片，證明該國擁有戈洛弗諾伊的合法主權。事件其後演變到雙方使用致命武器，巴特肯州警方稱塔吉克軍事哨站上周四傍晚開槍，對方甚至出動武裝直升機攻擊村落，促使吉爾吉斯政府宣布當地三條村莊進入緊急狀態，並撤走居民，不久該國國家安全委員會發聲明，宣稱3個邊境哨站和兩個邊境檢查站遇襲。塔吉克安全部門未有否認出動實彈。雙方同日稍後達成停火協議，但到昨日又傳出衝突重燃。

路透社報道，吉爾吉斯當局稱34人被殺，31人是平民，另外132人受傷。塔吉克則稱己方有15人死亡，包括6名邊防守衛。

兩國總統同意審視邊境部署

吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）昨日通電話商討事態，雙方重申履行停火協議，包括在邊界撤走所有軍用車輛，又同意設立共同委員會，以重新審視兩國邊境的所有軍用車輛和設備的部署。吉爾吉斯一方確認二人同意「在5月下半部分」會面，塔吉克官方通訊社確認拉赫蒙邀請扎帕羅夫到訪。

事發區域屬於費爾干納盆地，因蘇聯時代地區劃分留下邊境衝突藥引。塔吉克在今次衝突位置附近更有一處「飛地」（即與本國國土分離的領土），吉爾吉斯今年曾提出換地建議，被塔方稱有挑釁之嫌。

（法新社/路透社/Eurasianet/AKI Press）