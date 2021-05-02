印度開放所有成年人打疫苗 部分地方「一針難求」

首度單日突破40萬確診

印度1月中開始為45歲或以上成年人接種新冠疫苗，但隨着上月第二波疫情爆發，政府昨起將接種計劃擴大至18歲以上，即多了6億人可接種，惟國內疫苗供應短缺，孟買的疫苗接種中心上周五（4月30日）起連續關閉3天，重災區德里的官員前日也提醒民眾5月1日不要到疫苗中心排隊，因仍未收到疫苗。專家指出，在疫苗供應不足下，政府應先完成45歲以上人士接種後才進一步開放予年輕人。

開放採購 私人醫院高價搶疫苗

這並非單一原因導致疫苗接種混亂。此前聯邦政府是兩款獲批疫苗的唯一購買方，但約10日前當局開放予28個邦的政府及私人醫院，可直接與疫苗製造商議價洽購，導致價格被抬高。現時聯邦政府以每劑150盧比（約15.7港元）採購50%疫苗儲備，但各邦現要付雙倍價錢，私人醫院甚至以高達8倍價格搶購。公共衛生專家雷迪（Srinath Reddy）擔心現在變成「賣方市場」，最窮的一群印度人可能排到最後才能接種疫苗。

迄今未知印度何時才有足夠疫苗供應，因聯邦政府需要多6.15億劑疫苗，才能完成讓每名45歲或以上民眾接種，加上地方政府負責讓6.22億18至44歲民眾接種，即要再多逾12億劑，即使七成人口接種已可達群體免疫，也需要逾8.7億劑，要明年達至這目標，印度必須每日接種350萬劑，遠較現時每日只接種逾100萬劑多。

印度疫情持續惡化，政府昨日表示，過去24小時新增401,933宗確診，增3,523人死亡。路透社昨報道，由莫迪政府成立的科家學家顧問小組透露，早在3月初已向官員警告，國內有更具傳染力的新變種病毒出現，但聯邦政府未有加強防疫措施。

（BBC/路透社）