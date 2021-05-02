南亞3國確診急增 恐步印度後塵 尼泊爾孟加拉封城 專家：變種病毒及抗疫冷感成主因

尼泊爾人口約2861萬，3月時每天新增100多宗病例，到上周五（4月30日）新增逾5600宗，接近去年10月的高峰。傳染病及疾病控制部門指出，尼泊爾人從印度返國是病例急增的原因之一，當局偵測到幾種變種病毒，包括在印度和英國發現的變種病毒株，其他因素包括公共場所擠迫、民眾慶祝節日時沒遵守防疫措施等。末代國王賈南德拉亦在到印度參加「大壺節」後確診。

尼泊爾病牀呼吸機短缺

當地疫情集中首都加德滿都和鄰近印度邊境的尼泊爾根傑（Nepalgunj）。尼泊爾根傑佩里醫院（Bheri hospital）過去兩周有80名職員確診，其首席顧問醫生慨嘆人手不足，又稱情况失控如「迷你印度」，許多人在醫院外邊吸氧邊輪候入院，醫院面臨病牀和呼吸機短缺。加德滿都等地上周四封城兩周，衛生部長特里帕蒂（Hridayesh Tripathi）警告，第二波疫情傳染力更強且更致命，該國醫療系統或無法應對。

巴國已耗九成氧氣供應

另外，巴基斯坦4月新增逾14萬宗病例，打破該國紀錄。除了因為英國發現的變種病毒在當地蔓延，卡拉奇市最大公立醫院的主管賈邁利（Seemi Jamali）稱，第二波疫情後民眾以為疫情完結，幾乎沒人遵守戴口罩和社交距離等指引。聯邦規劃部長奧馬爾（Asad Umar）上周五表示，需要氧氧的深切治療部患者達到5360人，較去年6月高峰期高57%，該國已用掉九成氧氣供應。巴基斯坦每963人只有不到一名醫生，總理伊姆蘭汗警告或面臨災難。他表示，若情况變得與印度一樣，不排除封城。

除了這兩國，印度東面的孟加拉3月病例亦急升，4月初達至高峰，但隨着當局實施封城和暫停航空旅遊，確診個案開始下降。斯里蘭卡上周五破紀錄新增1662宗病例，遠超4月中時平均200至300宗，當局警告要為第三波疫情做準備。

疫苗接種被視為遏止疫情的關鍵，但尼泊爾僅約7%人口接種了至少一劑疫苗，巴基斯坦更不足2%。巴基斯坦總理衛生健康特別助理費蘇丹（Faisal Sultan）表示，該國目前確保可獲1800萬劑疫苗，但只收到500萬劑。賈邁利認為，不實資訊和聽天由命的態度減慢接種速度，又斥政府採購疫苗過慢。

印度停疫苗出口 多國轉求華援手

印度今年初積極向多國提供疫苗，尼泊爾獲捐贈110萬劑，但印度3月因疫情惡化暫停出口後，尼泊爾接種速度隨即放緩。中國外長王毅上周二與巴基斯坦和尼泊爾等5國外長召開視像會議，承諾建立中國南亞國家應急物資儲備庫。孟加拉在會後稱已促中國為其提供疫苗，尼泊爾亦表示北京已提供醫療設備和物資。印度宿敵巴基斯坦亦已從中國收到百萬計疫苗。

（衛報/BBC/CNN/金融時報）