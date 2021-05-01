歐盟擬組半導體聯盟 盼2030年倍增市佔率

減依賴外資 建技術主權

報道引述4名歐盟官員透露，按目前初步的構想，歐盟擬組織意法半導體（STMicroelectronics）、荷蘭恩智浦半導體（NXP）、德國半導體商英飛凌（Infineon）和荷蘭阿斯麥（ASML）等公司結盟，通過泛歐計劃「歐洲共同利益重點項目」（IPCEI），讓歐盟成員國政府在較寬鬆援助規例下獲得經費，讓各企業在同一項目中合作，那將與外資廠商作互補或替代，以達至不晚於2030年，歐盟的半導體市場份額增加一倍，達到歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）制定的市佔率20%目標。ASML發言人證實，該公司有參與布雷頓主持的會談，STMicro與NXP則未有評論。

擬邀阿斯麥英飛凌等結盟

歐盟委員會較早前以巨額補貼，游說全球晶片生產商在歐盟境內開設大型廠房，冀實現未來10年確保擁有最先進晶片生產科技的戰略目標，布雷頓為此昨與美國英特爾的行政總裁和台積電（TSMC）歐洲子公司總經理洽商。不過一些歐盟官員不熱中吸納外資設廠的主意。

晶片短缺 寶馬：調整英德工廠產能

法國一名高官反對犧牲長遠的工業政策，對路透社說：「假如我們惹惱歐洲廠商，我不認為我們可從中得到什麼。」3名歐盟委員會官員也不贊同依賴非歐盟企業設廠的策略，認為歐洲廠商與外資合伙會更較好。

布雷頓與負責歐洲數碼科技的官員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）將於下周三（5月5日），向歐洲委員會提交重點擺在半導體的最新行業策略。

電子消費品與汽車製造業備受今次晶片產能危機衝擊，其中德國車廠寶馬（BMW）周四（4月29日）稱，因晶片短缺而調整英國和德國工廠的產能。

（路透社/華爾街日報）