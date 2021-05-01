巴西成死亡破40萬第二國 多地鬆綁惹質疑

13%人打首針 多地缺疫苗停接種

巴西周四新增約3000宗死亡個案，較4月初逾4000宗回落，不少地方政府開始放寬防疫措施。惟衛生機構克魯茲基金會（FIOCRUZ）指，逾三分之一州份的深切治療部病牀佔用率維持在九成或以上，情况仍很嚴重，疫情尚未遏止。P1變種病毒是加劇當地疫情的主因之一，傳播力相信是原本病毒株的2.5倍。巴西只有約13%人口接種至少一劑疫苗，多地因疫苗短缺暫停接種計劃。克魯茲基金會研究員沙維爾（Diego Xavier）指，目前接種進度不足以在沒社交限制下控制疫情，若不像美國等地大幅擴大接種，每天超過2000宗死亡個案或成常態。

參院查博索納羅抗疫手法 勢打擊連任

參議院周二成立委員會調查博索納羅政府應對疫情的手法，委員會將索取文件和傳召證人，調查政府的抗疫應對，包括採購疫苗落後、博索納羅多次淡化疫情嚴重性和推廣羥氯喹等未有科學實證的藥物等，亦會分析政府有否忽略亞馬遜州的氧氣供應不足危機，以及亞馬遜原住民的援助是否不足。有分析認為調查促成彈劾博索納羅的可能不大，但勢打擊他明年競逐連任。

另外，巴西接連就疫情和疫苗與別國發生齟齬，如經濟部長格德斯（Paulo Guedes）周二（4月27日）出席會議時，指控「中國人發明新冠病毒」，又稱中國疫苗不及美國的有效，當時沒注意到衛生部的社交平台正直播會議。中國駐巴西大使館周四斥有關言論違背事實，中方對此表示不滿。巴西國家衛生監督局（Anvisa）早前拒絕批准入口俄羅斯「衛星V」疫苗，質疑該疫苗所用的腺病毒或具複製能力，俄方研發機構周四稱將控告巴西當局誹謗。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）