以色列篝火節釀人踩人45死 總理稱「重大災難」

警：看台數十人滑倒跌落 現骨牌效應

為了過一年一度的「篝火節」（Lag B'Omer），約10萬名極端正統（ultra-Orthodox）猶太人於周四晚去到北部的猶太聖地梅龍山（Mount Meron），向公元2世紀聖人Shim Bar Yochai拉比的加利利墓地朝聖、通宵祈禱和唱歌跳舞等。有報道指，在一條有很多人的狹窄濕滑走道間，有人忽然窒息、暈倒，隨即出現骨牌效應人疊人；後來者不以為意繼續推前，結果出現人踩人，直至聽到警報才疏散。有警員則表示，有數十人在現場一處音樂會看台滑倒，跌落並壓倒下方正通過一處濕滑走道的人群，接着便引發骨牌效應般的人踩人事件。

人數接近往年 防疫措施釀人流樽頸

救護人員表示，現場一片狼藉，許多孩童哭喊着找尋父母，現場手機信號非常差，讓救護人員難以協助找尋失蹤者。數十輛救護車出動，一些直升機也加入協助運送傷者往醫院，救護員現場架設臨時醫療站急救。38人當場身亡，7人傷重不治，18人重傷。多間接收傷者的醫院開放熱線供親屬查找摯愛。

去年礙於疫情，當局禁止舉行「篝火節」慶祝活動，但見今年新冠疫苗接種率逾54%，疫情亦已紓緩，遂放寬了限制，使之成為新冠大流行1年多以來該國最大集會之一。雖然衛生官員呼籲群眾盡量不要前往，但苦勸無效。警方也表示，雖然現場部署逾5000警力，但根本沒法落實社交距離等防疫與安全措施。當地傳媒報道，今年活動參與者跟往年相若，但是為了防範新冠病毒傳播而劃分了區域，意外造成人流擠擁的樽頸位。

（以色列時報/中央社）