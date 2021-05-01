斥中情局國務院不認真 國防部設專責小組查

在特朗普政府執政的最後階段，國防部尋求領導有關調查工作。自2020年11月9日到今年初署任防長的米勒向CNN表示：「我知道CIA和國務院沒認真（調查），我們想透過成立自己的專責小組來羞辱他們 。」米勒任命德克爾（Griffin Decker）負責有關工作，他會追蹤並核實軍方內每個相關報告，而德克爾每隔數周會報告一個新個案，並會尋找當中的誤報。米勒又透露他們追蹤的個案包括在海外的國防部人員的子女和家屬。

米勒直言，此舉是要透過「官僚權力之爭」迫使CIA和國務院認真調查。CNN的報道亦指，國防部的調查工作被視為最強而有力；這亦解釋了為何最近官員「神秘不適」事件發生於美國本土，卻由國防部官員向國會議員匯報，而不是由情報機關或聯邦調查局（FBI）負責。

報道又指，在國防部施壓下，CIA去年12月展開其專責小組工作，後來在伯恩斯接任中情局局長後加強調查力度；國務院今年3月亦任命一名高級官員負責帶領國務院有關「哈瓦那綜合症」的調查工作。

（CNN）