白宮附近疑現「無形襲擊」 官員中招 症狀似哈瓦那綜合症 CNN：調查官指向俄羅斯

報道指，國防部官員4月初向參眾兩院的軍事委員會成員披露有關事件。其中一宗於去年11月在白宮南面的橢圓形草坪（Ellipse）附近發生，一名國家安全委員會（NSC）官員突然感到不適。第二宗事件發生於2019年，一名白宮女職員在首都華盛頓外的弗吉尼亞州市郊遛狗時感到不適。

有職員弗州遛狗中招 稱人狗均感不適

美國雜誌《GQ》去年10月曾引述3名消息人士報道，事發於2019年的感恩節後不久，該名職員報稱行經一輛停泊中的輕型貨車，一名男子下車經過她身邊時她突然不適，其狗也動彈不得，她本人也感到耳鳴、劇烈頭痛和臉側刺痛。報道指同年8月該女職員隨同時任國安顧問博爾頓前往倫敦時亦遇上同一情况。

上述事件跟2016年及2017年起分別有美國駐古巴哈瓦那大使館，及駐中國廣州總領事館的官員跟其家屬感到不適的情况類似。有關情况被稱為「哈瓦那綜合症」（Havana syndrome），症狀包括聽到奇怪聲音、出現頭暈、惡心、嚴重頭痛和失憶，部分個案持續多年，最少一名中央情報局（CIA）官員被迫退休，並確認有腦損傷。

同類案頭暈惡心失憶 有官員被迫退休

當局一度認為官員是受到「音波攻擊」，但美國國家科學院後來發表報告，認為「定向、脈衝式射頻能量」（directed, pulsed radiofrequency energy）是最有可能導致他們不適的原因。當局最後要大幅減少駐哈瓦那大使館的人員數目。報道稱，報告是當局至今將事件定性為「可能襲擊」的最明顯公開指控。

目前未確定發生在美國境內的案件是否與海外案例有關，也未確定幕後黑手是誰。不過，CNN的報道稱，國防部官員向議員表示，俄羅斯有可能是幕後黑手，但手上沒有確鑿證據。另一名參與調查的官員說，中國也有嫌疑。

白宮：確保在各地履職國民安全

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周四在參議院軍事委員會的聽證會上被問及CNN的報道時，指有關議題非常重要，情報機關以至領導層都關注事件。白宮發言人透過聲明回應，他們正與各部門和機構合作，以解決有關「未能解釋的健康事件」和確保在世界各地執行職務的國民安全。

（CNN/衛報/GQ）