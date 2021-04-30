美登月先驅 「被遺忘的太空人」柯林斯癌逝

【明報專訊】曾參與1969年「阿波羅11」號登月任務、有「被遺忘的太空人」之稱的柯林斯（Michael Collins，圖）周三（28日）因癌症在美國佛羅里達州逝世，終年90歲。美國太空總署（NASA）代理署長尤爾奇克讚揚他是「真正的先驅者」，當年任務成員艾德靈亦致哀。
柯林斯1930年10月31日生於意大利羅馬，父親是一名美軍軍官。他其後回美國居住，1952年畢業於美國的西點軍校，曾加入空軍，後來再加入NASA。他曾參與1966年7月「雙子座10」號及1969年「阿波羅11」號太空任務。
柯林斯經常被形容為「被遺忘的第3名太空人」，因當年另外兩名太空人岩士唐（Neil Armstrong）和和艾德靈（Buzz Aldrin）乘登月艙「鷹」號到月球表面漫步時，只有柯林斯一直留在繞月飛行的指揮艙逾21小時，而每次指揮艙飛到月球的背面時，柯林斯都會短暫與地面控制中心失聯。當年的任務日誌曾用聖經人物亞當作比喻寫道：「自亞當以降，沒人像柯林斯般如此知道孤獨滋味。」對於自己當年未有踏足月球表面，柯林斯雖有遺憾，但表示完全滿意自己的位置。
隨着岩士唐在2012年離世，參與當年任務的在生者餘下現年91歲的艾德靈。
（路透社/法新社）
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