英選委會查約翰遜官邸翻新資金來源

選委會的聲明表示就首相官邸翻新事件中，認為有足夠理由懷疑有違法行為，因此會正式調查以確認事件是否屬實。施紀賢在國會稱呼約翰遜是「劣行少校」（Major Sleaze）並批評政府受到劣行、裙帶關係和醜聞困擾，指摘約翰遜把用於應對新冠疫情的時間，抽出一部分來挑選牆紙。

這宗醜聞是因約翰遜的前顧問甘明斯披露而曝光。約翰遜在國會否認有做錯，堅稱裝修費用由自己支付，但未有否認曾接受政黨捐款人布朗洛（David Brownlow）一筆5.8萬鎊（約62萬港元）的捐款或借貸，以支付翻新官邸的開支。《衛報》稱約翰遜面對施紀賢尖銳的問題時顯得很憤怒，他大多迴避或無視對方的提問。

除選委會外，周三獲委任為大臣利益獨立顧問的英女王前私人秘書格蒂特（Christopher Geidt）同一日亦宣布會調查官邸翻新案；內閣秘書凱斯（Simon Case）亦已展開調查。然而唐寧街指約翰遜會保留宣布兩項調查無效，及宣布自己和其他大臣無罪的權力。

（衛報/路透社/法新社/華爾街日報）