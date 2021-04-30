韓反華情緒 「中國城」擱置

Kolon Global計劃在江原道洪川郡北方面全峙谷里一帶，建設總面積480萬平方米旨在吸引中國遊客的「韓中文化城」，規模將勝過仁川中國城十倍。發展商去年成立獨立投資組合公司着手發展。

不過，韓國人近月對於有中國人以泡菜為中國正統等主張極為反感，斥為「文化東北工程」。3月29日，有人在青瓦台請願網上提出「請撤回江原道中國城建設」，迄昨（4月29日）晨有逾67萬人聯署贊成。反對者質問「為何要在大韓民國地土上建一個小中國」，用大型觀光點宣傳中國文化。一些團體多次到江原道廳外集會示威，抗議中國共產黨通過文化、經濟等擴張勢力。即使江原道知事崔文洵曾澄清，那是宣傳韓國文化的主題公園，反對言論未有止息。發展商周一表示為減損失，「全面檢討」計劃。傳媒指出，這聲明等同撤回計劃。

執政共同民主黨國會議員金南國（譯音）前日批評有人藉「韓中文化城」，歪曲中韓文化交流項目，煽動貶抑中國人聚居的中國城。江原道有部分居民則指出，當地側重旅遊業，不滿其他人對當地發展觀光產業「說三道四」。

韓涉中項目多阻滯 華資建設遲未動工

反中情緒使人擔心影響韓國的涉中產業。有中、韓民間企業4月初宣布擬於京畿道抱川市合辦佔地25萬平方米、講究環保節能的「Smart農村」，但不久被說成那將連帶興建中國城、孔子村，觸發近3萬人網上請願反對。中國企業投資4800億韓圜的50萬平方米「中國夢想城」計劃，原計劃在江陵市正東津建設大型主題觀光點、酒店、美術館等，亦因韓半島部署「薩德」反導彈系統引發的中韓糾紛和新冠疫情，遲遲未能動工。

（江原道民日報/首爾經濟/亞洲經濟）