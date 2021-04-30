百日新政未能「捉痛腳」 共和黨轉攻移民犯罪率

蓋洛普最新民調顯示拜登支持度為57%，高於前總統特朗普上任後同期的41%，但在黨派分歧嚴重下，仍低於奧巴馬和喬治布殊等歷屆總統。

民主黨人將拜登的支持度歸功其抗疫表現和推動經濟復蘇的大規模投資計劃。偏民主黨的中間派智庫Third Way創辦人本內特（Matt Bennett）指出，拜登迄今幾乎沒犯下嚴重錯誤或醜聞，令共和黨人難向他開火。

明年國會中期選舉 民主黨有隱憂

現時共和黨人將攻擊拜登的焦點集中在移民、部分城市犯罪率上升和「封殺文化」（cancel culture）等議題。參議院共和黨領袖麥康奈爾的前高級幕僚費里爾（Antonia Ferrier）認為共和黨未來數月可聚焦拜登政府的缺口，尤其是當他在移民改革、收緊槍管或對富人增加徵稅等方面採取更進取的政策。

對於明年國會中期選舉，資深共和黨民調專家艾爾斯（Whit Ayres）提到，拜登當初打着團結的旗號參選，強調兩黨共識，但迄今的主要施政成就，即首個1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的刺激方案是在沒共和黨議員支持下通過，在沒跨黨派支持下制定政策的政府往往會在中期選舉失利。

（金融時報）