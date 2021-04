拜登上任百日演說 關注中產提升就業 強調化危為機 兩大開支計劃「美國再起動」

【明報專訊】美國總統拜登周四上任100天,他周三(28日)先在國會發表演說,推銷兩項共4萬億美元(約32萬億港元)的民生及基建開支大計,誓言以大規模支出重建後新冠疫情時代的美國中產階級和「被遺忘」的勞工,加強美國競爭力。拜登強調他上任後,美國已經化危為機,「美國再次起動」( America is on the move again),並在演說中提及中國,重申美國歡迎與中國競爭,但不尋求衝突,他會捍衛美國利益,將在印太地區維持強大軍力部署,以防止衝突。共和黨參議員反駁拜登的計劃是「社會主義者的幻想」,阻礙美國長遠經濟增長。