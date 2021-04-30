拜登上任百日演說 關注中產提升就業 強調化危為機 兩大開支計劃「美國再起動」

拜登周三晚首度在參眾兩院聯席會議發表演說，總結過去及展望未來施政，內容聚焦抗疫、經濟、教育及平權等內政議題。拜登指出，美國原本處於諸多危機中，包括一個世紀以來最嚴重的疫情、大蕭條以來最嚴峻的經濟危機，以及內戰以來對民主最大威脅等，但在他上任總統百日後，現在可向國民宣告「美國再次起動，把危機變成轉機、把危機變成機會、把挫折變成力量」。

加富人企業稅籌資金 共和黨斥礙經濟增長

在演說中，拜登力推兩個開支計劃，分別是總計金額1.8萬億美元（約14萬億港元）的「美國家庭計劃」和2.3萬億美元（約18萬億港元）的基建投資大計「美國就業計劃」。前者是向美國3至4歲的兒童提供免費學前教育，並將向美國人提供免費的社區大學教育及家庭有薪假期；後者涵蓋對公共交通、鐵路、道路橋樑等基建投資。兩項方案將通過向富人和企業加稅來籌措資金。拜登稱，不是要懲罰任何人，但現在是美國企業和最富有的1%美國人支付其公平份額的時候。

數年內增數百萬職位 帶動數萬億增長

拜登表示，專家預計「美國就業計劃」將在幾年內增加數百萬個職位及數萬億美元經濟增長，這些高薪工作不會被外判出去。在這計劃中，近90%的基建職位空缺不需要大學學位，75%不需要副學士學位。他形容美國就業計劃是「建立美國的藍領藍圖」，「這也我一直強調的，建立這個國家的不是華爾街，而是中產階級，工會則建立了中產階級」。

外交政策方面，拜登談到中美關係。拜登政府將中國視為主要的戰略競爭對手，拜登稱為了與中國保持同步，這些開支計劃有其必要。他強調，美國、中國和其他國家正在為贏得21世紀而彼此競爭，他此前曾向習近平表明，美國「歡迎競爭，但不尋求衝突」，他清楚闡明會全力捍衛美國的利益。美國會對抗損害美國勞工與產業的不公平貿易行為，包括對國營企業的補貼、竊取美國技術與智識產權等。美國亦會在印太地區維持強大的軍事部署，像美國與北約在歐洲的部署一樣，不是要引發衝突，而是為防止衝突。

提中國競爭 重申印太地區軍事部署

南卡羅萊納州共和黨參議員斯科特（Tim Scott）批評計劃損害美國長遠經濟增長，「我們最好的未來不可能來自華盛頓計劃或社會主義者夢想。」前國務卿蓬佩奧在Twitter發文說：「目前為止，拜登總統已成功勾勒出未來4年激進社會主義議程，使熱愛自由的美國人感到憂慮。」

（今日美國報/路透社/法新社/金融時報/中央社）