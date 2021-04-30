共同社：日政府研推「疫苗護照」

【明報專訊】日本共同社周三（28日）引述政府消息報道，日本計劃引入俗稱「疫苗護照」的新型冠狀病毒疫苗接種證明，讓已接種疫苗者更易出國旅遊，料有關證明會以手機應用程式的方式發放。共同社的報道沒提及有關證明是否適用於入境日本的國際旅客。《日經亞洲》上月底曾引消息報道，日本有意向國民發放疫苗證明，當時報道稱政府計劃將證明加入到下月推出的應用程式，該應用程式除了以出國旅遊的日本公民為對象，亦包括正留在日本並返回其本國的外國人。
目前歐盟、東盟和中國大陸等地亦有類似計劃。主管日本疫苗事務的行政改革和規制改革擔當相河野太郎周三向眾議院內閣委員會稱，其他國家正引入疫苗護照，日本亦應作考慮。他早前曾稱，憂慮此舉會對因過敏或不良反應而無法接種疫苗的人構成歧視。消息人士透露，為免造成歧視，疫苗護照亦會列出PCR病毒檢測和抗原檢測呈陰性的證明，料不會在國內範疇實施，即利用疫苗護照管制民眾進入食肆或觀看體育賽事等。
該應用程式會連接政府數據庫「疫苗接種紀錄系統」，將建基於世界經濟論壇有份開發的應用程式「CommonPass」，由外務省和厚生勞動省主導制定計劃詳情。
（共同社/日經亞洲）
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