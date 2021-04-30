中俄否認歐盟報告指散播疫苗假資訊

華駐歐使團：沒事實根據

歐盟的報告指去年12月至今年4月，中俄兩國的官方媒體在網上以不同語言推出假新聞，大肆渲染疫苗安全疑慮、無根據地指控歐洲的死亡個案與疫苗有關，又宣傳中俄的疫苗更好。文件舉例有俄媒稱「脫歐把英國從受到『疫苗混亂』問題所吞沒的歐盟之中拯救出來」，報道指摘此舉是尋求引起歐盟內部分歧；俄國「衛星V」（Sputnik V）疫苗的官方Twitter帳號又尋求打擊公眾對歐洲藥品管理局（EMA）的信心。報告指中俄的疫苗外交「遵循零和遊戲邏輯，結合不實資訊和操控手段，以打擊人們對西方國家疫苗的信任。」

中國駐歐盟使團發言人昨回應：「沒有事實依據的虛假信息報告本身就是虛假信息。」俄羅斯亦否認有相關策略。

（中央社/路透社）

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