印度疫情失控 埋全球計時炸彈 每小時逾萬人確診 專家憂波及各國籲勿坐視大爆發

美調升旅遊警示 籲國人速撤離

印度衛生部周四公布數據，單日新增379,257人確診新冠肺炎，累計1837萬人染病，累計20.5萬人死亡。多個城市醫院牀位、醫療用氧氣等皆不足，許多民眾俱報稱帶着染病家屬四處撲空。有許多病人被迫要在家中治療，不少人亦在黑市尋求抗病毒藥物瑞德西韋、氧氣樽等醫療物資，導致相關物品價格飛漲。有醫生憂疫情將蔓延至醫療設備更稀少的鄉鎮。BBC報道，帕格爾布爾（Bhagalpur）只得一間醫院設深切治療部，醫院內220名醫生中，有40人在過去10天確診、4人病亡。

美國國務院周四調升對印度的最高級別第四級旅遊警示，呼籲美國人切勿前往或馬上盡快離開印度。美國駐德里大使館未回應有否美國公民求助離境或返國後需面對何種檢疫措施的查詢。美國每日尚有直航機往返印度。香港、巴基斯坦、意大利、阿聯酋等已禁止印度航機。

3主因致失控 如常節慶選舉大爆發

印度疫情出現惡化失控主要有三大因素，包括容許節慶和選舉等大型聚會、變種病毒，以及低疫苗接種率。美國傳染病專家慕克吉（Bhramar Mukherjee）認為，印度的接種計劃必須結合封城才能遏止病毒蔓延。馬哈拉施特拉邦打算延長封鎖至5月中旬，德里等地也有封城或宵禁等措施。不過，擁有逾840萬名合資格選民的西孟加拉邦近日如常舉行地方選舉，競選期間，總理莫迪等政客仍舉行大型造勢集會，許多人沒戴口罩、沒保持社交距離。

印度近14億人口目前約8%注射了最少一劑新冠疫苗，包括醫護人員、長者和45歲以上成人。該國周三宣布開放年滿18歲（估計至少6億人）預約周六起接種。不過一些邦已表明沒有足夠疫苗存貨供應，很多民眾亦在社交媒體抱怨無法預約。

紅十字會與紅新月會國際聯合會南亞主管雷格米（Udaya Regmi）說，全球進入了疫情的關鍵階段，需要盡快給所有成人提供疫苗。美國布朗大學公共衛生學院院長杰哈（Ashish Jha）說：「假使我們不幫印度，（全球各地）恐怕會有大爆發。」專家警告，倘印度爆發不受控而擴散往疫苗不夠、醫療衛生薄弱的鄰國，跟印度類近的情景將在其他地方重現。

疫苗醫療用品不足 中美俄施援

中、美、俄等國皆向印度施援。中國商務部發言人昨在北京稱，第一批中國生產的製氧機已經運抵印度；中國外長王毅昨向印度外長蘇傑生致慰問電。美國白宮周三稱，美國將向印度運送價值超過1億美元（7.8億港元）的物資，包括1000個氧氣瓶、1500萬個N95口罩和100萬個快速診斷試劑盒。此外，白宮表示，美國還將該國的阿斯利康-牛津疫苗的原材料訂單轉移給印度，這將使後者能够生產2000萬劑的新冠疫苗。與此同時，俄羅斯一架援助飛機周四已抵達印度新德里。俄羅斯緊急情况部將交付印度逾22噸必要設備，包括20台製氧機、75台呼吸機、150台醫療監測儀和20萬箱藥品。

（路透社/彭博社/印度時報/有線新聞網絡）

（抗疫新階段）