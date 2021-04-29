前AV女優涉毒殺富翁丈夫被捕

【明報專訊】因聲稱有過數千名女伴而有「紀州唐璜」之稱日本富翁野崎幸助，在2018年5月24日晚上死亡，終年77歲，死因為急性興奮劑中毒。野崎離世前3個月才迎娶前成人電影演員須藤早貴，警方經過約3年調查後，周三（28日）以涉嫌殺人等罪，在東京都品川區拘捕須藤早貴。
77歲富翁娶22歲妻
警方在周三清晨5時，以涉嫌殺人及違反「覺醒劑取締法」罪拘捕現年25歲的須藤。野崎當年在他位於和歌山縣田邊市的住宅梳化上死亡，解剖後發現血液及胃等驗出超過致命劑量的興奮劑成分，懷疑被人餵食興奮劑致死。有調查人員透露須藤在野崎死亡前，曾在社交網站聯絡興奮劑買家。
結婚3個月 興奮劑中毒
野崎涉足金融及房地產而累積豐厚資產。他於2016年推出自傳，提到曾在4000名美女身上花費30億日圓（約2億港元），外界將他與西班牙傳說中的情聖唐璜（Don Juan）相提並論。
須藤早貴被捕的消息轟動日本，雜誌陸續揭發她的「黑歷史」。有指她在婚前曾參演成人電影（AV），以Yurika和平美咲之名演出5部成人電影。雜誌《女性Seven》取得2018年野崎幸助喪禮的未曝光畫面，顯示須藤當時並無悲傷之情，反而笑得燦爛和玩手機，又指對於丈夫離世「不感辛苦」。