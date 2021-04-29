前AV女優涉毒殺富翁丈夫被捕

77歲富翁娶22歲妻

警方在周三清晨5時，以涉嫌殺人及違反「覺醒劑取締法」罪拘捕現年25歲的須藤。野崎當年在他位於和歌山縣田邊市的住宅梳化上死亡，解剖後發現血液及胃等驗出超過致命劑量的興奮劑成分，懷疑被人餵食興奮劑致死。有調查人員透露須藤在野崎死亡前，曾在社交網站聯絡興奮劑買家。

結婚3個月 興奮劑中毒

野崎涉足金融及房地產而累積豐厚資產。他於2016年推出自傳，提到曾在4000名美女身上花費30億日圓（約2億港元），外界將他與西班牙傳說中的情聖唐璜（Don Juan）相提並論。

須藤早貴被捕的消息轟動日本，雜誌陸續揭發她的「黑歷史」。有指她在婚前曾參演成人電影（AV），以Yurika和平美咲之名演出5部成人電影。雜誌《女性Seven》取得2018年野崎幸助喪禮的未曝光畫面，顯示須藤當時並無悲傷之情，反而笑得燦爛和玩手機，又指對於丈夫離世「不感辛苦」。

（中央社/共同社）