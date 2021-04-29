美接種疫苗者室外毋須戴罩 輝瑞「口服新冠藥」料年底推 助紓醫療壓力

【明報專訊】美國疾病控制及預防中心（CDC）周二更新公共衛生指引，表示已完成接種新型冠狀病毒疫苗的民眾在戶外獨自或與小群人一起時可毋須戴口罩，但保留在室內或人多環境仍須戴口罩的建議。另外，輝瑞藥廠的口服新冠藥物有望於年底推出，有助紓緩疫情對醫療系統的壓力。
CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周二在白宮疫情簡報會說：「若你完成疫苗接種，並想出席已接種或未接種者一起的戶外小型聚會，或與來自多個家庭的朋友在室外的餐廳吃飯，科學顯示，若你已注射疫苗，那麼你可安全地不戴口罩這樣做。」CDC同時稱，已接種疫苗者仍應避免大型戶外聚會，但未有定義多少人才是大型聚會。瓦倫斯基表示，要決定戶外較大型聚會是否須戴口罩將取決於其他因素，例如場地的通風情况、人與人之間的空間大小等。
CDC仍倡避大型聚會 1/3成年人已打齊針
對於CDC的新指引，總統拜登周二形容是「驚人進展」：「底線很清楚：若你接種了疫苗，就可以做更多事。」他又形容接種是救己救人的「愛國」行為，同時可幫助回復更正常的生活。截至周二，美國有逾9500萬成年人（約佔成年人口37%）完成接種疫苗，即最少兩星期前已注射最後一針。
另外，美國輝瑞藥廠總裁艾伯樂（Albert Bourla）周二（27日）接受CNBC訪問時表示，其公司用於治療新型冠狀病毒的實驗性質口服藥，可望於今年底推出。專家指出，這意味輕症者可在醫院外服用該藥物，減少入院治療，有助紓緩醫療系統壓力。
CNBC報道，輝瑞上月展開初期臨牀試驗，測試一種針對新冠肺炎的新抗病毒療法，該種藥物是蛋白酶抑制劑，可抑制病毒在細胞中複製時所需的酵素。蛋白酶抑制劑目前已用於治療其他病毒病原體，例如愛滋病毒及丙型肝炎。艾伯樂稱，若臨牀試驗順利，並獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，該藥可於年底在全美推出。
研究人員希望口服藥可避免確診者病情惡化，毋須入院治療。
（CNBC/BBC）
（抗疫新階段）
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