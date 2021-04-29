美接種疫苗者室外毋須戴罩 輝瑞「口服新冠藥」料年底推 助紓醫療壓力

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周二在白宮疫情簡報會說：「若你完成疫苗接種，並想出席已接種或未接種者一起的戶外小型聚會，或與來自多個家庭的朋友在室外的餐廳吃飯，科學顯示，若你已注射疫苗，那麼你可安全地不戴口罩這樣做。」CDC同時稱，已接種疫苗者仍應避免大型戶外聚會，但未有定義多少人才是大型聚會。瓦倫斯基表示，要決定戶外較大型聚會是否須戴口罩將取決於其他因素，例如場地的通風情况、人與人之間的空間大小等。

CDC仍倡避大型聚會 1/3成年人已打齊針

對於CDC的新指引，總統拜登周二形容是「驚人進展」：「底線很清楚：若你接種了疫苗，就可以做更多事。」他又形容接種是救己救人的「愛國」行為，同時可幫助回復更正常的生活。截至周二，美國有逾9500萬成年人（約佔成年人口37%）完成接種疫苗，即最少兩星期前已注射最後一針。

另外，美國輝瑞藥廠總裁艾伯樂（Albert Bourla）周二（27日）接受CNBC訪問時表示，其公司用於治療新型冠狀病毒的實驗性質口服藥，可望於今年底推出。專家指出，這意味輕症者可在醫院外服用該藥物，減少入院治療，有助紓緩醫療系統壓力。

CNBC報道，輝瑞上月展開初期臨牀試驗，測試一種針對新冠肺炎的新抗病毒療法，該種藥物是蛋白酶抑制劑，可抑制病毒在細胞中複製時所需的酵素。蛋白酶抑制劑目前已用於治療其他病毒病原體，例如愛滋病毒及丙型肝炎。艾伯樂稱，若臨牀試驗順利，並獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，該藥可於年底在全美推出。

研究人員希望口服藥可避免確診者病情惡化，毋須入院治療。

（CNBC/BBC）

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