菲揭弊記者雷薩奪UNESCO新聞自由獎

57歲的雷薩曾是CNN偵查報道記者，2012年創辦Rappler網站，以揭露政府及官員貪腐著名。Rappler因批評政府血腥打擊毒品行動，成為總統杜特爾特眼中釘。她因Rappler一篇揭露法官與商人關係的報道，去年被判「網絡誹謗」罪成，面臨判囚6年，正等候上訴。Rappler及雷薩亦被控以逃稅，雷薩上月在庭上否認控罪。

揭政府貪腐 成杜特爾特眼中釘

UNESCO指出，雷薩屢因履行其專業職務而被指控犯罪和被捕，並持續受到基於性別的網絡暴力、威脅和騷擾，曾在facebook平均每小時收到超過90條仇恨信息。該獎項評審團主席馬斯特羅喬瓦尼（Marilu Mastrogiovanni）在聲明中說：「雷薩竭力爭取言論自由，是全球許多記者的榜樣。她的個案亦反映全球的趨勢，代表對新聞自由乃至民主的真正威脅。」雷薩曾於2018年與幾名著名記者同獲《時代》雜誌選為年度風雲人物。

（法新社/BBC）