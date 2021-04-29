游離州反華廣告 共和黨組織放眼2024大選

報道稱這個名為「Stand Up to China」（SUTC）的組織，由共和黨人湯普金斯（Warren Tompkins）於2019年底成立，標榜為草根倡導組織，協助民眾在跟中國的政策鬥爭中發聲。該組織網頁上除了有關中國的報道，就只有讓民眾輸入資料登記的欄位。根據facebook的政治廣告數據顯示，該組織大部分反華fb廣告目標是佛羅里達州民眾，但最近注意力轉向艾奧瓦、新罕布什爾、南卡羅來納和內華達，這4個州預計是最快舉行2024年大選共和黨提名人選舉的州份。

共和黨尋求明年中期選舉重奪國會及2024年重奪白宮，而該組織聚焦單一議題，反映它認為對中國的反感，是在關鍵州份吸引共和黨人的有效方式。

湯普金斯回覆Axios查詢，指SUTC在全美倡導美國的基本自由，未有考慮任何選舉時機。

（Axios）