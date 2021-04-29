游離州反華廣告 共和黨組織放眼2024大選

【明報專訊】美國新聞網站Axios周二（27日）報道，有一個低調的共和黨人組織近期開始在多個關鍵總統大選游離州份展開行動，收集當地一些對中國政府不滿的共和黨人的聯絡資訊，成立兩年至今花近50萬美元（近390萬港元）在網上賣反華廣告，相信是為明年中期選舉以至2024年大選做準備。
報道稱這個名為「Stand Up to China」（SUTC）的組織，由共和黨人湯普金斯（Warren Tompkins）於2019年底成立，標榜為草根倡導組織，協助民眾在跟中國的政策鬥爭中發聲。該組織網頁上除了有關中國的報道，就只有讓民眾輸入資料登記的欄位。根據facebook的政治廣告數據顯示，該組織大部分反華fb廣告目標是佛羅里達州民眾，但最近注意力轉向艾奧瓦、新罕布什爾、南卡羅來納和內華達，這4個州預計是最快舉行2024年大選共和黨提名人選舉的州份。
共和黨尋求明年中期選舉重奪國會及2024年重奪白宮，而該組織聚焦單一議題，反映它認為對中國的反感，是在關鍵州份吸引共和黨人的有效方式。
湯普金斯回覆Axios查詢，指SUTC在全美倡導美國的基本自由，未有考慮任何選舉時機。
（Axios）
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