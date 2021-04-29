今國會演說 推30萬億「社會安全網」改革

富人稅增一倍 支付「美國家庭計劃」

這兩項計劃被形容為1960年代前總統詹森以來，影響最深遠的社會安全網改革。白宮周二表示，「美國家庭計劃」目標包括為3至4歲兒童提供免費學前教育、有薪家庭假、免費社區大學、延長兒童稅收抵免至2025年等。「美國家庭計劃」資金將來自大增一倍的富人稅，美國傳媒報道，預計拜登將建議向年收入超過100萬美元人士，增加資本利得稅率至39.6%，連同3.8%醫保附加稅，稅率高達43.4%。白宮稱，有關的稅率改變影響少於1%美國人。至於白宮上月已公布的「美國就業計劃」，主要是投資改善公路、機場、橋樑及清潔能源等基建，將透過提高企業稅及其他跨國企業稅款來支付，企業稅將由現時21%增至28%。傳媒估計，單是「美國家庭計劃」要在國會闖關將遇到極大挑戰。

拜登除推銷這兩項開支大計，預計演說中會盛讚美國接種新冠疫苗的成功，並提及警隊改革、槍械暴力及美墨邊境危機等議題。

鑑於新冠疫情，今次總統聯席會議演說的出席者將大減，由以往一般約1600名賓客，減至約200人獲邀出席。拜登周三的演說亦歷史性有兩名女性坐在他背後，分別為副總統賀錦麗和眾議院議長佩洛西，萬一拜登遇上不測，兩人將是接掌美國政府的順序人物。

（BBC/彭博社）