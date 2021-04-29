拜登上任百日 「8項指標」論得失 抗疫振經濟得民心 槍管移民問題評分差

疫苗接種超額達成 疫情放緩

拜登未就任已表明將抗疫放在首位，包括承諾在上任首百天為民眾接種1億劑疫苗等。在他上任第3天，美國達到每天接種100萬劑疫苗的目標，這部分歸功前總統特朗普建立的疫苗計劃，拜登則增設大型接種場所和加強聯邦機構支援，並引用戰時的《國防生產法》限制疫苗出口，交由中國、歐洲、印度和俄羅斯在全球分享疫苗，這方面被指延續特朗普「美國優先」方針。美國在3月提前達成接種1億劑的目標，拜登將目標提升至2億劑，並在上周達標，目前52%成年人已接種最少一劑疫苗。美國疫情有緩和迹象，拜登上任時平均每天新增約19.5萬宗確診個案和3000人死亡，現時則新增約5.7萬宗個案和近700人死亡。

刺激經濟是拜登的另一優先事項，他上任不久即提出首個1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的刺激方案「美國救援計劃」，措施包括向每名國民派1400美元（約1萬港元）以兌現競選承諾、擴大疫苗基建等。現時民主黨控制參眾兩院，方案在沒共和黨人支持下通過國會。拜登在3月底再公布2.3萬億美元（約18萬億港元）的基建投資大計「美國就業計劃」，盼提高企業稅為計劃提供資金，但惹共和黨以至部分民主黨人質疑資金過高，計劃仍待國會通過。

55%美國人認同首百天表現

最近6項民調平均顯示，55%美國人認同拜登首百天的表現，41%人不認同，其中《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）的民調指出，分別有64%和52%人支持他處理疫情和經濟的手法，是評分最高的兩個範疇，但槍管和移民問題評分最差，而且在黨派分歧嚴重下，其支持度仍低於奧巴馬和喬治布殊等歷屆總統。

有分析認為疫情影響之大，令拜登的早期表現很大程度取決於抗疫，但這不會無限期持續下去。美國總統歷史學家米查姆（Jon Meacham）稱在1930年代羅斯福後，從未有總統像拜登般有抗疫如此明確的任務，當他在疫苗接種和經濟援助等方面解決問題後，如何排列基建、種族公義、氣候變化、槍管等問題的順序將受關注。輿論普遍預期拜登未來百天將更荊棘滿途。

「就業計劃」料難爭共和黨支持

拜登上任後推翻部分特朗普強硬的移民政策，包括叫停興建邊境圍牆、撤銷對穆斯林人口居多的國家的禁令等，但近日湧到美國南部邊境的移民激增，包括成千上萬個家庭和無人陪伴的小孩，拜登政府的應對惹兩黨批評，尤其他原本打算將接收難民限額維持1.5萬人，與特朗普政府相同，惹黨內進步派抨擊後終改變說法。

他上任以來亦一直強調兩黨共識，但首個刺激方案在沒共和黨人支持下通過，未來爭取共和黨支持「美國就業計劃」將是一大難題。拜登還打算推出第三個涉1.8萬億美元（約14萬億港元）的大型投資方案「美國家庭計劃」，主要針對教育和兒童照管服務。

有拜登助手向彭博社稱，其策略或是重新定義兩黨「團結」是跨政黨選民的支持，而非只是眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人的認可。

（CNN/Politico/彭博社/路透社）